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Fica entregue com o Filipe Coelho, também disponível através do podcast Rádio Observador. Jornada 30, com uma vitória importante do Porto, 2x1 sobre Famalicão, que era sétimo classificado do campeonato, uma boa equipe da Primeira Liga. Filipe Coelho, uma vitória merecida do Porto. De fato, um jogo onde sobressai, desde logo, a grande qualidade de Francisco Moura. É realmente um talento inato e acaba também por ser um jogo mais importante, até na perspectiva do Porto voltar a ser o terceiro da liga.

Falaste em Francisco Moura, mas creio que queria dizer Rodrigo Mora, justamente.

Rodrigo Mora, exatamente.

Francisco Moura também foi importante no lance do primeiro gol, mas Rodrigo Mora está claramente num plano superior. Sim, é um jogo importante para o Porto na busca pelo terceiro lugar. Tem um peso histórico e simbólico muito relevante, porque com Pinto da Costa na presidência, o Porto nunca ficou abaixo do pódio e, eventualmente, um quarto lugar no primeiro ano de André Villas-Boas também poderia ter algum peso no próprio clube. Depois, creio que há aqui um aspecto muito importante a pensar na próxima temporada, a pensar na continuidade de Martín Anselmi, que é o técnico argentino conseguir convencer os adeptos, recolocar ou colocar os adeptos próximos da sua ideia. De fato, há derrotas que abalam essa confiança e a goleada em casa perante o Benfica é certamente um desses resultados. Portanto, há aqui um desafio para o próprio Martín Anselmi, do ponto de vista de moldar a equipe de forma a convencer os adeptos, tendo também a perspectiva do Mundial de Clubes, que pode ser uma prova importante para o Porto. Diria que foi uma exibição QB dos Dragões, muito alicerçada, de fato, no talento superlativo de Rodrigo Mora, tal como contra o Casa Pia, acabou por fazer novamente a diferença nesta partida, nomeadamente com o segundo gol absolutamente fantástico. São duas vitórias consecutivas para o Porto, o que tem sido raro este ano. Isso também prova a falta de continuidade de resultados, que acaba por ser fatal e por ter ditado o afastamento da luta pelo título. Em relação propriamente ao jogo, é um Porto com o mesmo 11 que venceu o Casa Pia, desde logo sem o Evan Peres, mantendo-se o Zé Pedro e com o Denys Guyser como ponta-lança, com o Samu no banco. E aqui creio que havia uma ideia de Martín Anselmi de estabilidade, por um lado, no 11 inicial, e também de recompensar o próprio Denys Guyser pela primeira parte, belíssimo nível, que teve contra o Casa Pia, sendo que há aqui uma diferença clara e óbvia entre ter Guyser, que é um ponta-lança que, para já, se mostra mais em tarefas de apoio, de envolvimento com os médios, ou ter Samu, que para lá de ser um avançado que está nesta fase a viver, eu diria, um momento de menor confiança, é um jogador muito mais de ataque à baliza, muito mais de desmarcações. O Porto teve uma entrada interessante, conseguiu acantonar o Famalicão, mas depois é uma equipe a quem falta imaginação e a quem falta continuidade. E falta também certa agressividade em termos defensivos. Isso acabou por permitir ao Famalicão ir crescendo ao longo da primeira parte, com a tal interrupção ao minuto 20, que resulta precisamente daquela jogada do lado esquerdo com marca, a lançar Francisco Moura, que depois coloca o passe na zona interior para Rodrigo Mora levar ao primeiro gol do Porto. Uma jogada com certas parecências, precisamente com o gol dos Dragões frente ao Casa Pia na semana passada.

Relatório de jogo com o Filipe Coelho. Filipe, o pior do encontro para ti?

O pior pra mim passa pela descaracterização do corredor central que Martín Anselmi teve na segunda parte e, no fundo, a consequência disso, ou pelo menos uma relação que está estabelecida com isso, que é a incapacidade do Porto de gerir uma vantagem com bola. Tinha acontecido com o Casa Pia, voltou a acontecer hoje com o Famalicão, sendo que a equipe do Hugo Oliveira não foi especialmente perigosa, mas ainda assim foi um resultado sempre em aberto até à fase final.

E o melhor?

O melhor é, indiscutivelmente, Rodrigo Mora. Estamos a falar de cinco gols nos últimos cinco jogos. É o quarto jogador mais jovem de sempre a visar pelo Porto e não sabe marcar gols feios. Tinha feito aquela obra-prima frente ao Casa Pia, hoje dois gols de belíssimo nível, sobretudo o segundo, a forma como encontra espaço dentro da área do Casa Pia e creio que essa é a principal nota. É um jogador desconcertante, que vai sempre à procura do melhor espaço, de garantir condições para finalizar e vê-lo com alto gabarito. Portanto, é um nome incontornável nesta vitória portista.

Fica disponível o relatório de jogo através de podcast da Rádio Observador, assinatura de Filipe Coelho, analisando esta vitória do Porto em casa sobre Famalicão.