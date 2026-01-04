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Relatório de jogo na Rádio Observador, hoje com o Filipe Coelho. Nos próximos minutos vamos falar do Santa Clara Futebol Clube do Porto. Triunfo da equipe portista por 1 x 0. Um gol do Samu fez toda a diferença e a verdade é que o avançado espanhol bem pode agradecer ao guarda-redes do Santa Clara, uma vez que foi um erro de Gabriel Batista que permitiu a Samu marcar o único gol deste encontro. Bastou encostar para o avançado espanhol fechar o resultado final. O Futebol Clube do Porto termina a primeira volta com 16 vitórias e um empate. É a melhor primeira volta de sempre da história do clube portista. Termina também esta primeira volta com sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é o Sporting, e tem 10 pontos de vantagem sobre o Benfica, que é terceiro. Neste encontro, serviços mínimos, diria eu. Vou perguntar precisamente isso ao Filipe Coelho, se foi um Futebol Clube do Porto de serviços mínimos que conseguiu este triunfo nos Açores.

A segunda parte creio que se pode até resumir dessa forma. Seria sempre um jogo duro para o Porto. Aliás, não foi um jogo bonito, não foi uma partida bonita, mas o Porto estava avisado para essa situação, em função também das últimas duas deslocações do Sporting a São Miguel e também do recente confronto entre o Braga e o Santa Clara. Nessas partidas, a equipe açoriana, perante adversários de outra valia, foi sempre um rival muito incômodo. E o Porto sentiu isso na pele face a um bloco defensivo bastante compacto do lado da equipe do Vasco Matos, quase sempre num 5-4-1, a baixar no terreno, a fechar-se dentro do seu meio-campo, entregando a bola ao Porto. Mas o Porto voltou a revelar dificuldades ao nível do ataque organizado. Houve uma preferência, apesar de tudo, pelo corredor direito, procurando o William Gomes, que voltou a ser titular nesse flanco, e também algumas roturas do Vranckx e certas subidas do Martim Fernandes, que também voltou a ser titular no lugar do Alberto Costa. Portanto, o Porto acabou por não conseguindo furar pela zona central e tendo também pouca presença em termos de corredor esquerdo, acabou por preferir o lado direito e as duas únicas oportunidades na primeira parte surgem precisamente nesse setor, ambas com William Gomes em destaque.

Muito ativo, o brasileiro, acabou por ser quase o único desequilibrador da equipe portista.

Sim, e olhando ao 11 inicial, não se poderia esperar algo muito diferente. O Porto tem, de fato, algumas carências ao nível dos jogadores capazes no um-pra-um. Creio que somente o William e o Rodrigo Mora, que são jogadores verdadeiramente fortes nesse aspecto do jogo. E isso foi mais uma das notas a realçar nesta primeira parte, a falta de imprevisibilidade do lado do Porto. Este jogo acabou por configurar mais um desafio ao ataque organizado da equipe de Francesco Farioli e não se pode dizer que tenha havido uma resposta espetacular por parte dos Dragões, que tiveram muitas dificuldades para criar espaços e isso, de fato, redundou num jogo com poucas oportunidades. Depois, mesmo nas poucas situações em que o Porto até conseguiu abrir o campo, nomeadamente com os passes do Kvior para o Alberto Costa e para o Vranckx, e mesmo com a passagem do Martim para o corredor esquerdo depois da saída por lesão do Francisco Moura, mesmo assim, em certas situações em que o Porto até conseguiu descobrir espaços na zona central, depois faltou alguma capacidade para definir da melhor forma, perante também uma boa resposta defensiva do Santa Clara, nomeadamente do Sidnei Lima. Portanto, era completamente justificado o nulo ao intervalo, até porque o Santa Clara também foi uma equipe que pouco conseguiu jogar no meio-campo ofensivo.

E vamos então falar sobre o que foi essa segunda parte, sendo que praticamente começa com o momento do jogo, o erro do guarda-redes do Santa Clara, que permite a Samu desbloquear todo este encontro.

Sim, o Gabriel Batista acaba por ser uma figura relevante na partida. Para já, porque acaba por negar o gol ao Porto em duas, três situações, nomeadamente já em cima do intervalo, num contra-ataque do William Gomes, faz uma ótima mancha. Depois acaba por ficar ligado, de fato, ao gol do Samu, acaba por ser uma autêntica entrega ao ponta-lança espanhol. O Gabriel Batista tentou uma reposição que lhe saiu completamente falhada e acaba por ser um lance para os apanhados. Portanto, o Porto não poderia ter tido um arranque de segunda parte mais animador, sendo que nessa fase mantinha-se a toada do jogo, mas com um pouco mais de Samu em termos de envolvimento com o jogo coletivo. Teve ali duas, três ações em apoio que foram bastante valiosas e permitiram ao Porto ter um pouco mais de consequência ofensiva, mas a verdade é que precisou mesmo daquele erro garrafal do Gabriel Batista para se adiantar na partida. Depois, o jogo entrou noutra toada, nomeadamente a partir do minuto 60, quando o Farioli retira o Gabri Veiga e o William Gomes para lançar o Alan Varela e o Borja Sáenz. Aí foi à procura de fechar o meio-campo, avançando o Rosário e colocando também o Vranckx como médios interiores. Mas este trio do meio-campo acaba por resumir o pensamento do técnico italiano, muito mais numa vertente pragmática, de amarrar o resultado, de ter consistência física nesse setor, impedir o Santa Clara.

Soube ler bem o jogo, Francesco Farioli?

Não é propriamente uma novidade. Lembro-me, por exemplo, em Alvalá, ter feito algo semelhante, que depois até acabou por correr bem, porque o Porto marca de seguida, mas aí foi antecipar uma possível reação do Santa Clara, percebendo que Face à condição do relvado, que estava cada vez mais difícil para jogar, esse meio-campo do Porto não foi para jogar, foi para assegurar o resultado. Além disso, lançou o Borja Sáenz para tentar ter um pouco mais de veneno em transições ofensivas e o Borja acaba por ter até o melhor lance do Porto nesta segunda parte. Sendo que o facto de Farioli ter mexido dessa forma também permitiu ao Santa Clara ter um pouco mais de ascendente. E a verdade é que a equipa açoriana acabou a segunda parte com mais posse de bola, mas sem criar perigo. Isso vai também ao encontro de outra das grandes mais-valias deste Porto, que é a coesão defensiva, que é uma enorme base competitiva.

Quatro gols apenas sofridos em toda a primeira volta.

É um registro absolutamente espetacular. Não sofre gols em 13 das 17 jornadas desta primeira volta. O Kiwior e o Bednarek, na segunda parte, voltaram a fechar a área e corresponderam a grande nível aos cruzamentos. Mesmo numa altura em que o Porto foi baixando no terreno, se calhar até de forma excessiva e sem que os atacantes recuassem para se juntar aos médios, houve sempre Bednarek e Kiwior no caminho da bola. O Diogo Costa nem teve assim tanto trabalho. O Santa Clara, as duas oportunidades que cria, com algum perigo, até nascem de bola parada e, portanto, fica mais uma resposta de enormíssima qualidade do Porto do ponto de vista defensivo. E é, de facto, uma equipa que nesse aspecto dá garantias como nenhuma outra na liga portuguesa.

Em relação aos próximos tempos e também não resisto em perguntar-te para olharmos também para as contas da primeira liga, sete pontos de vantagem para o Sporting, 10 pontos de vantagem para o Benfica. Isto é um Futebol Clube do Porto que tem uma segunda volta mais calma, digamos assim, no teu entender, Felipe Coelho, ou há ainda, como diz Farioli, espaço para continuar a melhorar? O que é que é melhorar para este Porto?

É uma almofada muito importante para o Porto, ainda por cima em duas jornadas consecutivas a ganhar pontos aos adversários diretos, até essa componente anímica acaba por ter bastante relevância. É a 11ª vez que uma equipa termina a primeira volta com sete ou mais pontos de vantagem e só numa ocasião é que essa equipa não foi campeã. Falo do Benfica em 1920. Portanto, até pelos dados históricos, olhando a realidade atual do Campeonato Português, em que as equipes grandes tendem a perder muito poucos pontos, de fato, o Porto está numa ótima posição, diria que numa posição invejável e que pouca gente esperaria. É, de resto, a melhor primeira volta de sempre num campeonato a 18 e creio que é inquestionável que, não sendo este Porto uma equipa muito espetacular, entusiasmante, com futebol ofensivo, que de facto nos delicia, mas é uma equipa muito consistente, muito segura e que oferece rendimento em diferentes facetas. Portanto, creio que é uma vantagem que, se calhar, não é tão justa no sentido em que o Sporting teve momentos de grande nível nesta primeira volta, nomeadamente a nível de ataque organizado, mas acaba por justificar-se em função de um conjunto muito sólido e que dá muito pouco aos adversários.

Antes de fecharmos este relatório de jogo, tenho ainda duas perguntas, Felipe Coelho. A primeira é: o melhor deste jogo.

O melhor, vou para a exibição dos centrais. Já falei do Kiwior e do Bednarek, foram muito consistentes na defesa da área portista e também foram importantes no lançamento de alguns ataques. O Kiwior mais na primeira parte, o Bednarek no segundo tempo. Portanto, a dupla polaca volta a estar em altíssimo nível. E o Sidnei Lima, que eu creio que foi um dos melhores do Santa Clara, o central mais à direita do Santa Clara. Ele negou um gol feito ao Samu, foi muito firme nas abordagens de um para um, muito rigoroso também a defender mais junto à área, portanto, fica como uma das boas exibições do Santa Clara.

Falta-nos então ficar a saber, Felipe Coelho, o que é que foi para ti o pior deste jogo entre o Santa Clara e Futebol Clube do Porto.

O pior, aquele lance do Gabriel Batista, que tem uma abordagem completamente errada e permite o gol ao Samu. É, de facto, um lance caricato. E, por outro lado, a lesão do Francisco Mourio. O Porto tem tido algumas lesões nos últimos tempos, voltou a obrigar o Farioli a mexer na equipa ainda na primeira parte, portanto, veremos a extensão que esta lesão pode ter, mas é sempre uma situação a rever, até em função de nesta fase não ter o Zaidu no seu plantel.

Muito obrigado, Felipe Coelho. Está feito o relatório de jogo sobre o Santa Clara-Futebol Clube do Porto. Terminou com triunfo portista por 1 x 0.