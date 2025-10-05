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Relatório de jogo, assinatura de Filipe Coelho. Um relatório de jogo relativamente a esta deceção, nomeadamente para adeptos do Sporting. É um bom resultado para o Sporting de Braga. A primeira parte já não foi particularmente famosa. Empate a um golo. Vamos então ao vas, neste caso, analisar aquilo que aconteceu de mais importante, começando exatamente na primeira parte, onde o Sporting chegou até relativamente cedo à vantagem.

Sim, o Sporting chega à vantagem ao minuto 18 por Luís Soares, que acabou por ser um dos principais jogadores do Sporting. Recuperou a titularidade em relação à partida frente ao Nápoles na Champions. Aliás, Rui Borges recuperou vários jogadores para o 11 inicial: o Vaianídes, o Morita, o Trincão e o Luís Soares. O Trincão não, o Pote. O Sporting teve até uma entrada interessante na partida, logo com um remate de perigo do Kenda aos três minutos. Foi uma equipa que teve alguma diversidade sobre o lado esquerdo, nomeadamente com o Morita a baixar para junto do Gonçalo Inácio e com o Marcos Araújo a ter projeção ou ser o Pote a dar largura pela esquerda. O Braga não teve muita facilidade para ajustar a pressão, nomeadamente com o Moutinho longe do médio nipónico, e isso permitiu ao Sporting ter essa facilidade para chegar ao último terço e marcar cedo na partida. Diria que depois o Sporting não quis continuar, ou pelo menos não teve a capacidade de continuar em cima do adversário. E o Braga também ajustou em termos de pressão com o Moutinho mais próximo do Morita. Esse foi, de facto, um fator-chave para reequilibrar a partida, mas o Sporting também percebendo que o Braga não é uma equipa propriamente ameaçadora, foi deixando rolar os acontecimentos e realmente ao longo da primeira parte não tivemos basicamente oportunidades, à exceção de um remate do Ricardo Horta e outro do Pote já em cima do intervalo, portanto, era um resultado aceitável. A segunda parte foi mais dinâmica. Diria que o Braga até entrou melhor com o Vitor Carvalho a ter um lance de perigo. Percebemos que o Carlos Vinicius tentou dar coisas diferentes com a entrada do Fran Navarro para a frente de ataque, é um jogador mais móvel do que o Pau Vítor, cai mais em desmarcações, mas parece-me que não foi muito feliz quando trocou o Moutinho pelo Gorbi e a equipa ressentiu-se um pouco. O Sporting foi caindo no jogo até o Rui Borges mexer na equipa por volta do minuto 60 e era imperioso que o fizesse, porque a equipa não estava bem nessa fase. A entrada do Alisson e também do Ko Itakura, mas sobretudo do Alisson, trouxe uma energia diferente. O Sporting conseguiu voltar a criar perigo, conseguiu esticar um pouco mais o jogo, trouxe mais imprevisibilidade, mas não foi capaz de fechar a partida e parece-me que nesse sentido há que destacar as exibições bastante cinzentas do Pote e também do Trincão. O resultado ficou em aberto até à fase final, sem que o Braga fosse capaz de criar muitas oportunidades, é certo. A entrada do Gabri Martinez não teve grande efeito, Sandro Vidigal também não produziu grande coisa, mas com um 1 x 0 até ao fim, depois na reta final, quase caído do céu aquele pênalti que permite ao Braga repetir o 1 x 1 da temporada passada.

E Filipe, o melhor do jogo?

O melhor não é muito fácil de detectar, apesar de tudo, porque foi um jogo algo cinzento, disputado, é certo, mas não houve propriamente futebol brilhante. Mas vou referir Luís Soares, porque foi um jogador fundamental em tudo o que o Sporting fez em termos atacantes, marca o golo e de facto é um jogador muito pressionante. Conseguiu, de certa forma, atenuar as ausências, entre aspas, de Pote e de Trincão e Kenda, que também fez um jogo bastante competente, nomeadamente na segunda parte, nas combinações que conseguiu também com o atacante colombiano.

E o pior?

O pior é Morten Hjulmand.

O pior é mesmo o jogo . No seu todo.

Sim, o jogo não foi muito interessante, mas tenho que destacar o momento de Morten Hjulmand. 1 x 0, minuto 90 mais cinco e o capitão do Sporting acaba por agarrar um adversário dentro da área de forma ostensiva e permite ao Braga ter uma grande penalidade que o Zalazar acabou por não desperdiçar. Ainda por cima, naquele lance, não era ali que o jogador do Braga conseguisse chegar à bola. Não havia propriamente uma situação iminente de gol e Hjulmand acaba por colocar a equipa em risco, um pouco à semelhança do que o Diomande fez em alguns períodos na temporada passada. E isto acaba por ser realmente um resultado negativo para o Sporting, numa exibição que fica a bater os mínimos da equipa de Rui Borges.

Filipe Coelho, fica também disponível o relatório de jogo, como habitualmente, através de podcast da Rádio Observador. Filipe, até à próxima e um abraço pra ti.

Um abraço, Nuno. Obrigado.