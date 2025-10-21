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Sejam bem-vindos a mais um relatório de jogo. Fica disponível em podcast no site do Observador. Vamos analisar o jogo entre Newcastle e Benfica, a contar para a terceira jornada da fase de liga da prova milionária, a UEFA Champions League. Vai ter assinatura do Augusto Inácio. Augusto, bem-vindo. Olá.

Olá, boa noite.

O Benfica perde novamente, e é este o termo, Augusto, novamente. Três jogos, três derrotas na Champions. Ainda não pontuou a equipa, agora ao comando de José Mourinho, numa deslocação até ao St. James' Park, numa primeira parte em que o Benfica até não entra mal, Augusto, mas quem marcou foi a equipa inglesa.

É isso mesmo. Acho que o Benfica trouxe umas novidades, principalmente estratégicas e táticas. O Tomás Araújo, eu pensava que tinha entrado para fazer de terceiro central cada vez que o Newcastle atacava, com o Aursnes a recuar e a fazer praticamente o lado esquerdo. Mas segundo o que o Mourinho disse, era mais pelas bolas paradas, porque a compleição física dos jogadores do Newcastle obrigaria a terem ali também mais um elemento alto, neste caso, o Tomás Araújo era esse elemento. Por isso, talvez não tivesse jogado o Dalot. Mas um jogador não pode ser só escolhido por ter altura por causa das bolas paradas, tem que haver um outro desenvolvimento e o Benfica praticamente jogou, ou estava a jogar num sistema que o Spalletti já utilizou, o 3-4-3. Diria que até houve um bom comportamento na primeira parte do Benfica. Acho que o Lukebakio se sobressaíu nesse esquema, porque foi praticamente o único jogador do Benfica que rematou à baliza com perigo. Teve três oportunidades, uma delas foi ao poste e outras duas foi o guarda-redes que defendeu bem. Perante o Newcastle estava a ter enormes dificuldades de tentar criar situações de perigo, porque a defesa do Benfica e o meio-campo do Benfica estavam muito bem, mas faltava uma sincronização no lado esquerdo da defesa do Benfica. Tomás Araújo, o Aursnes e o Sudakov tinham que ter um papel muito importante nesse sentido, porque cada vez que o Tomás Araújo era chamado para estar mais por dentro do terreno, colocava-se o extremo direito bem aberto com a subida do lateral direito. O Sudakov não acompanhava.

Não acompanhava.

E ficava ali uma situação em que o Tomás Araújo já não sabia se ia por dentro, se ia marcar o extremo direito e o Aursnes não sabia se havia de jogar na parte interior, mais no meio-campo do que do lado esquerdo, com a subida do lateral direito.

Ainda por cima, um defesa de pé direito a jogar à esquerda.

Pois, mas lá está o joker. O Aursnes é o joker, joga pra todo lado, devido às dificuldades que o Benfica também tem de jogadores que possam interpretar esses papéis, porque o Benfica também não os tem, essa é que é a verdade. E o Mourinho tem que, às vezes, inventar, entre aspas, aquilo que acha que é o melhor para a equipa. Mas na primeira parte as coisas não estavam a correr assim tão mal ao Benfica.

E o gol surge precisamente desse lado, o gol do Newcastle.

Exato. Eu diria que aquilo foi um alívio, mas um alívio para o meio-campo é como a moeda ao ar, é caras ou coroas. E aquilo foi para o jogador do Newcastle, meteu logo no extremo direito, cruzamento, deu logo o gol. Os ingleses aí não perdem muito tempo com dribles e essas coisas todas, aproveitam os espaços que o adversário dá. Depois, na segunda parte, aí é que eu esperava mais do Benfica, e o Benfica não deu o seguimento àquilo que de vez em quando, na primeira parte, estava a ter: bolas nas diagonais.

É isso. Na primeira parte, o Benfica ainda deixa uma imagem de alguma luta, não é? Mas parece que na segunda parte a equipa-

Eu acho que o treinador do Newcastle também tem mérito.

Terá sido quebra física, Augusto?

Não, alertou os seus defesas laterais também para não fecharem muito por dentro, para não deixarem as alas sem marcação, porque cada vez que o Benfica já queria fazer diagonais, já eram cortadas pelos defesas, ou direito ou esquerdo. Eu acho que isso foi uma observação do treinador do Newcastle. E o Benfica deixou de ter essa possibilidade de poder ferir a defesa do adversário através desses lançamentos. Mas diria que o Newcastle começou a ficar tão confiante no jogo e também, aqui ou acolá, eu digo aqui ou acolá, porque pareceu-me que um ou outro jogador começou a quebrar fisicamente e num jogo destes, se tens um, dois ou três jogadores que quebram fisicamente, o conjunto ressente-se logo. E então o Benfica não fica tão compacto, tão unido, tão coeso e depois com possibilidades de poder seguir a jogar. Diria que o Newcastle, talvez devido ao campeonato onde joga, que é a Premier League, não tem nada a ver, enquanto aqui em Portugal tu consegues descansar, tens a bola nos pés, não tens o desgaste de correr atrás deles. Eu mesmo na primeira parte senti o Lukebakio um bocado, como se costuma dizer, afanado.

Tu durante o relato falaste disso.

E eu falei nisso, mas depois veio o intervalo, ganham novas forças, e repara que até fez o jogo todo, porque o Mourinho diz que para fazer substituições achava que não era o melhor, mas essa é a ideia dele. Nós o que estamos a analisar aqui é o jogo. E o que o jogo disse é que assim que foi o segundo gol, de um lançamento com a mão do guarda-redes, estão cinco jogadores do Benfica, vai só um jogador do Newcastle, o António Silva tem uma má abordagem ao lance, e ele isola-se e de ângulo difícil consegue fazer o segundo gol. Eu acho que isso aí foi uma machadada de tal maneira psicológica nos jogadores do Benfica.

Acabou o Benfica aí.

Que sofreu de uma maneira individual e coletiva, ao ponto que eu senti que se naquela altura o árbitro tivesse terminado o jogo, o Benfica não se importava.

Claro.

Não se importava, porque 2 x 0, do mal o menos, no sentido não sofrer.

Até porque depois veio a sofrer o terceiro.

E aquilo podia ter sofrido mais.

Exatamente.

Eu diria que o Mourinho foi honesto na observação que fez na conferência de imprensa, ao dizer que realmente nos últimos 20 minutos o Benfica desapareceu e foi o Tr binho realmente o melhor homem em jogo. E eu acho que foi honesto da parte dele, porque ele sentiu que o Tr binho esteve muito bem. Aliás, foi aquilo que nós vimos também, que o Tr binho realmente salvou o Benfica de não ter perdido quatro, cinco, talvez seis. Mas diria que se olharmos que oportunidades teve o Benfica na segunda parte. Praticamente não teve nenhuma, não me lembro de nenhuma. Na primeira parte, sim. Vale o jogo do Benfica na primeira parte.

A bola no poste e uma grande defesa do guarda-redes. Do Pope.

Duas boas defesas do guarda-redes, através dos remates do Lukebakio. O único que rematou.

Claro.

E eu diria que é uma imagem pobre daquilo que é o O Benfica na Champions. Um Benfica que o Mourinho diz que agora faltam 15 pontos, mas que ainda há possibilidades, e há.

Pois é, a questão é essa, que já passaram nove pontos, o Benfica não aproveitou nenhum, tem zero.

O problema não é só os adversários que o Benfica vai jogar, é aquilo que está a jogar. E aquilo que está a jogar não dá confiança para nos próximos jogos, o Benfica poder encarar as coisas e dizer assim: "Temos muitas possibilidades de ganhar." Eu não estou a ver assim, mas o treinador do Benfica não pode dizer isso.

Ainda falta um Real Madrid, uma Juventus.

O Ajax.

E a seguir é o Leverkusen.

O Leverkusen, que também foi goleado agora em casa pelo PSG, mas nunca se sabe. O que eu diria é que aqueles três pontos que o Benfica perdeu com o Qarabag são fundamentais agora para as contas finais, porque se o Benfica ganhar, por exemplo, aos alemães, ficaria com seis pontos, o que dá uma boa perspectiva de ser apurado. Não tendo nenhum ponto, sendo obrigado a ganhar pelo menos três jogos e empatar um, porque nove pontos é capaz de não dar, 10, talvez sim, 11.

Já tem a corda no pescoço.

Já vai jogar com a corda no pescoço, com uma falta de ar muito grande. Eu, pessoalmente, gostaria de estar enganado, mas digo isso com toda a sinceridade, eu gostaria que o Benfica passasse, porque eu sou pelos clubes portugueses, não sou pelos clubites, sou pelos clubes portugueses. Gostaria muito que o Benfica passasse, mas eu, olhando para aquilo que o Benfica tem pela frente, olhando para aquilo que o Benfica está a jogar, eu sinceramente não acredito que o Benfica seja apurado.

Claro, e estás aqui a deixar, naturalmente, a tua opinião mais realisticamente possível. Inácio, há aqui uma questão que eu também tenho que te colocar, naturalmente, neste teu relatório de jogo. Falámos aqui da parte física e tu sublinhaste isso, o facto do Newcastle vir de um campeonato muito competitivo como é a Premier League, mas é de estranhar que ao final de 90 minutos, o Benfica, neste caso José Mourinho, tenha feito uma substituição que até foi de forma forçada, a lesão do David. Como é que olhas para isto?

Olhando de fora, eu diria, podias ter metido mais alguns jogadores, até para fazer descansar outros, porque até os miúdos podiam ter uma oportunidadezinha. Porque estão a jogar na Champions, isso para eles é uma coisa importante para aquilo que é as motivações.

É que para quem está no banco pensa: "Ele não confia em mim?"

Sim, mas o treinador também explicou. Como é que eu hei de explicar? O treinador dá a explicação e depois cada um quer recebê-la da melhor forma ou não. A explicação dele é que não acha que é justo, porque se fosse um menino entrar ou outro qualquer entrar, no momento em que está o jogo, ele sabia que esse jogador não se ia evidenciar em nada, não ia modificar o jogo porque ele já estava com o ponto final na partida. Ele entendeu assim. Eu achava, ou acho, que deveria realmente ter dado a oportunidade, nem que fosse aos meninos, de terem participado na Liga dos Campeões, para eles ficarem também com aquela sensação do que é jogar isto na Champions. Mas não foi o entendimento do Mourinho. Os jogadores também desgastaram-se muito, tiveram que correr muito. Acho que também podia ser até desse lado do estado físico, já para não falar no estado mental, que teve um abalo muito grande, mas no estado físico, para o próximo jogo, o Benfica vai já jogar no sábado, também para poder descansar um ou outro jogador. Mas isto só eu estou aqui a dizer. O Mourinho entendeu que não foi assim. Depois ele vai ter que explicar isso, talvez no sábado, se o rendimento do Benfica não for o melhor no jogo do Arouca, ainda por cima em dia de eleições. O Benfica vai ter que dar uma chapada nesta exibição que fez, neste resultado que fez, porque Mourinho já avisou, porque tem que lavar a cara, e lavar a cara é ganhar o Arouca e ganhar o Tondela para a Taça da Liga já.

Os dois próximos compromissos do Benfica a nível de calendário, tal como tu disseste, mas vamos deixar esse pano para outras mangas. O Arouca calha precisamente no dia das eleições das presidenciais para o Benfica. Vamos fechar este teu relatório de jogo com o menos e com o mais. Vamos começar pelo negativo do jogo, Augusto. O que foi para ti o menos desta partida?

É a segunda parte do Benfica. A segunda parte do Benfica acho que foi muito fraca mesmo. E sentiu-se que depois do segundo gol, o Benfica já estava com dificuldades em tentar empatar. E eu acho que aquilo foi mesmo a dizer assim: "Acabem já o jogo, não queremos jogar mais, porque nós não temos capacidade." E essa incapacidade é que fez com que tornasse o Benfica tão frágil na segunda parte, que eu acho que foi o período mais negro que o Benfica passou neste jogo, principalmente os últimos 20 minutos, em que o Trubin foi realmente o melhor jogador em campo.

Mas não estranhas, por exemplo, o Benfica faz um jogo relativamente positivo no Dragão, consegue o empate. Em Stamford Bridge perde, mas também deixa uma boa imagem. A esperança ou a expectativa que havia por parte dos benfiquistas era que o Benfica, nesta deslocação a Newcastle, pudesse fazer o mesmo, mas de facto essa segunda parte, pura e simplesmente, foi desastrosa. Como é que se explica?

No jogo contra o Chelsea, e não vou tirar mérito ao Benfica do jogo que fez, o Chelsea jogou sem menos seis ou sete jogadores nessa partida, o que dá um cariz diferente. Mas está a jogar contra o Chelsea. E nestes jogos grandes, já se percebeu, o Mourinho nunca foi um treinador de espetáculos, de grandes jogos.

É pragmatismo.

É um pragmatismo e é um resultadista, joga para o resultado. E então ele percebeu que o Chelsea, se defendesse bem, poderia ganhar com uma jogada aqui ou acolá, talvez bem treinada, era capaz de chegar lá. O que é certo é que o Benfica começou aí, na minha opinião, a transformação do Benfica no sentido, a equipa mais unida, mais junta, mais intensa, mais amiga dentro do campo. Não deu para ganhar, mas ficou aquela sensação, parece que o Benfica está a crescer. O Benfica vai para o Dragão, já teve um jogo diferente. Embora defensivo, nunca procurou o gol, sob pena de se posicionar os jogadores onde o Porto podia penetrar e o Benfica preferiu, ou o Mourinho preferiu, anular e não sofrer gols. Se sofresse um gol no Dragão, a gente íamos ver qual que história do Benfica é que era. Porque o Benfica, já desde o início da época, não é só de agora, tem muitas dificuldades em criar as jogadas de perigo e jogadas de gol. O Benfica tem muita dificuldade. E então enquanto está zero a zero, a equipa vai se mantendo viva. Quando se começa a perder, então vê-se um Benfica à procura de alguma coisa e vê-se que não tem essas soluções. Ou seja, é um Benfica que joga para não sofrer golos e tentar marcar pelo menos um. E aí, à espera que o adversário se desmonte. Se o Benfica sofrer o gol, é o Benfica que se desmonta e aí as coisas podem ser muito complicadas. Há uma coisa que eu não concordo com o Mourinho, que ele disse que dominou os jogos todos desde que está no Benfica. Não é verdade que Gil Vicente em casa foi o Gil Vicente que dominou. No jogo do Dragão, não foi o Benfica que dominou o jogo. Acho que embora um pouquinho mais o Porto por cima do que o Benfica, mas não dominou o jogo. No Chelsea, também não dominou o jogo. Eu diria que é o Mourinho a puxar os galões e a dizer à equipa do Benfica.

Para dentro a mensagem.

Para dentro a mensagem. Mas diria que eu não sei o que é que o Benfica vai fazer em janeiro.

A verdadeira queda de cabeças.

Sei que o Benfica gastou muito dinheiro.

E ainda terá que gastar mais.

Mas esqueceu-se de realmente alguns posicionamentos fundamentais, porque eu sempre disse que o Aretuo Globo e o Benfica precisavam de um extremo. Sem o Aretuo Globo precisava de dois. Veio o Luka Bakio à última hora, mas entretanto o Tiago Gouveia foi para o Nice, o Bruno está lesionado, o Aretuo Globo foi para o Fenerbahçe e o Benfica ficou descalço nessas zonas do terreno que eu acho que são fundamentais para uma equipa de ataque que o Benfica pretende.

Ora vamos terminar o teu relatório de jogo com o mais, a nota positiva deste Newcastle-Benfica para ti.

Eu consigo dar positiva à primeira parte do Benfica, eu consigo dar isso, mas não posso deixar de destacar os últimos 20 minutos que o Terim talvez salvasse o Benfica de ser uma derrota muito mais humilhante.

Ok. O relatório de jogo com o Augusto Inácio vai ficar disponível em podcast no site do Observador. Augusto, obrigado.

Um abraço.

Um abraço.