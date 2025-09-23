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Relatório de jogo, Mário Cajica. Bem-vindo mais uma vez, agora para analisar esta hora e meia de futebol, em concreto o empate do Benfica. O Benfica volta a escorregar em casa. Empate a um gol. Recordo, o Benfica esteve a ganhar com o gol do Suldaakov ao minuto 86 e quando nada faria prever, o Rio Ave empata com um grande gol do André Luís aos 90 mais um. Vamos para a análise. Analise, sobretudo, a primeira parte. A primeira parte é, de facto, fraca do Benfica.

Sim, é uma primeira parte muito pobre do Benfica, com muito poucas soluções. Parece-me que a estratégia neste tipo de jogo não funciona, pelo menos com as características dos jogadores que tem em campo o José Mourinho nesta partida. E a verdade é que perante um bloco baixo, foi muito pouco. O Benfica não conseguiu criar por dentro, porque a equipa do Rio Ave bloqueou praticamente todas essas ações e com muito pouca largura dada pelo Dalot, por exemplo, no lado esquerdo, com o Ivanović desconfortável no corredor em alguns momentos. E a verdade é que também podemos dizer, o Wass não está muito longe daquilo que pode oferecer. As coisas complicaram e muito ao Benfica, que não conseguiu ligar o seu jogo por dentro e através de corredores, praticamente não criou e não gerou desequilíbrios. Portanto, diria que são quase 45 minutos dados ao adversário por parte da equipa do Benfica, perante um Rio Ave muito organizado defensivamente. Dar uma nota muito positiva para o Ponz e para o Richards, principalmente, e o Petraço, que estiveram muito bem no jogo. E praticamente com esses duelos ganhos, o Rio Ave foi ganhando confiança e acabou por dar também aquele alento extra para enfrentar a segunda parte. Mas com o que dizes, concordo, é uma primeira parte muito pobre da equipa do Benfica e que acabou por enervar um pouco mais, não só os jogadores, mas também os próprios adeptos do Benfica.

Segunda parte, o Benfica mexe relativamente cedo. Creio que o Mourinho identificou. É pelas alas que o Benfica teria que arranjar ali uma solução e nomeadamente a entrada de um extremo puro, como é o caso de Lukebakio, agita, de facto, o Benfica. E o Benfica tem uma segunda parte muitíssimo boa. Muitíssimo boa em função daquilo que foi a primeira.

Sim, nesse termo comparativo, claramente. Foi uma primeira parte melhor, claramente melhor. Eu não sei se vou tão longe como o José Mourinho quando diz que foi uma segunda parte melhor do que a segunda parte nas Árvores.

Diz que foi a melhor quarta parte.

Sim, não sei se foi melhor ou não, mas foi um Benfica melhor. E claramente que a entrada do Lukebakio, principalmente, agitou por completo a equipa do Benfica e a equipa do Rio Ave, que sentiu dificuldades para travar aquele ímpeto. A verdade é que o Benfica esteve mais dinâmico, a velocidade com bola muito maior, os jogadores mais confiantes em alguns momentos, a quererem tomar decisões mais arriscadas. E isso não se viu no primeiro tempo. Eu acho que, e dizia isso durante o jogo, há aqui muita coisa que mexe. A questão mental está claramente a sobrepor-se a qualquer outra questão tática, qualquer outra questão técnica. E agora nos próximos dias vai-se falar muito da questão tática, da questão do jogador X ou do jogador Y, e nós também vamos falar deles, naturalmente, que esteve bem ou bem melhor, ou um jogador que esteve pior. Mas isto é tudo uma questão mental nesta fase, muito mais mental. O Benfica tem dificuldades nesse aspecto, vai para o terceiro jogo em casa sem ganhar, o que é gravíssimo para um clube com a dimensão do Benfica. E a verdade é que todos estes jogos perde pontos ou perde mesmo o jogo de forma peculiar. Acho que o Benfica já esgotou todos os guiões possíveis de pesadelo para os jogos no Estádio da Luz. E a verdade é que olhando para aquilo que foi hoje o jogo, claro que o Benfica não se pode dar ao luxo de marcar perto do fim, aos 86, e sofrer aos 91 numa transição. É inadmissível para um clube que luta pelo título. O Wass não fica bem na fotografia, claro, na marcação perante o André Luís. E como te dizia também no jogo, e reforço, isto não há milagres, muda-se o treinador, mas é um treinador que está a trabalhar três em três dias nesta altura, a meio de um campeonato. Não pode, pura e simplesmente, chegar aqui e mudar o sistema tático, mudar as dinâmicas todas da equipa. Não pode fazer isso, não tem sequer essa capacidade com o nível de treinos e o número de treinos que o Benfica tem. Portanto, neste momento são retoques que são dados, uns melhores, outros piores. Já identificamos os piores e já identificamos também os melhores, mas de facto é uma fase muito difícil para o Benfica, não há como esconder. E até à pausa nas seleções, acho que o Benfica tem aqui uma dura tarefa. E Rui Costa, claro, muito atento, porque sabe que o seu futuro também depende disto.

O melhor do jogo para ti?

Olha, eu vou destacar a entrada, claro, do Lukebakio. Muito bem no jogo, desequilibrou, agitou o jogo. Claramente que foi um dos elementos em destaque. Também vou dar uma nota muito positiva para o Otamendi e para o António Silva, principalmente para o Otamendi, que praticamente não perdeu um duelo e foi um líder do Benfica ali em alguns momentos, a recuperar bolas, a ganhar vários lances, como é habitual, no jogo aéreo. E do lado do Rio Ave, vou destacar o Richards e o Ponzó ali no corredor esquerdo e também o Petraço no lado direito daquele tridente defensivo. E são os elementos que, na minha opinião, se destacaram mais. E claro, o grande gol do André Luís, porque para todos os efeitos, é um grande gol e que mexe com o jogo.

E o pior?

Olha, há um elemento que se destaca, o Samuel Dalot continua fora dela, está muito pouco confiante, vários erros, não dá aquilo que o Benfica precisa nesta altura. Portanto, o Samuel Dalot de caras, mas vou dar também aqui uma menção para dois jogadores hoje que não estiveram tão bem. O Rios, que já vem sendo recorrente em alguns jogos, que não está a colocar a bitola alta e hoje voltou a não ser aquele elemento que o Benfica precisa e que espera, dado o investimento. Não estou a dizer que fez um mau jogo, mas também não fez um jogo transcendente. E o Pavlídis, hoje muito longe daquilo que pode dar, muito nervoso, a tomar decisões, enfim, um bocadinho quase sem usar muito a cabeça, tentar ali quase por reação e pouca objetividade. E, portanto, são estes três elementos, mas com maior foco, claro, no Dalot, que destaco pela negativa.

Muito bem, entrego então este relatório de jogo com o Mário Cajica. Fica também disponível através de podcast. Mário, muito obrigado e olha, bom descanso.

Obrigado e um abraço, Nuno.