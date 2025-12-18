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Muito bem-vindos a mais um relatório de jogo, na sequência de uma vitória do Sporting no Estádio São Miguel, nos Açores. O Sporting consegue carimbar a passagem aos quartos-de-final. Comigo tenho Augusto Inácio. Augusto, um jogo com muito trabalho para João Pinheiro e também para jogadores de ambas as equipes.

Sim, eu diria que o jogo até começou bem. Uma competitividade muito grande, uma intensidade muito grande, as equipes a tentarem pressionar alto. O Santa Clara surpreendeu nos primeiros minutos o Sporting, só que o Sporting depois equilibrou o jogo, aos poucos foi fazendo com que o Santa Clara entrasse num terreno que não era aquilo que queria, mas foi o Sporting que obrigou. O jogo ficou um bocadinho dividido, com o Sporting aproximando-se cada vez mais da baliza do Santa Clara, até que surgiu o primeiro gol para o Sporting, de uma jogada em que houve um grande cruzamento do Fresneda e o João Simões, com muita classe e categoria, dominou a bola, a bola ficou um bocadinho no ar e mesmo assim, à meia-volta, faz 1 x 0 para o Sporting. Mas o Santa Clara nunca desligou muito do seu jogo. Competia ao Sporting realmente continuar a ter intensidade no jogo, até porque o Sporting, quer queiramos, quer não, teve mais dois dias de descanso em relação a este jogo. Isto depois pesa, como pesou mais à frente, que já vou referir. Diria que depois o Santa Clara acaba por fazer o 1 x 1, numa boa jogada do Gabriel Silva. Diria que a abordagem do Matheus Reis não foi a melhor. Aproveitou-se bem o Gabriel Silva e depois com um remate com o pé esquerdo, faz um bom gol.

Foi o Lucas Soares.

Lucas Soares, era isso. Lucas Soares, peço desculpa. Diria que o jogo foi competitivo num certo e determinado nível, mas não foi de forma que houvesse grandes oportunidades de gol, nem para um lado, nem para o outro, mas houve dois bons gols na primeira parte, que penso que foi isso que salvou mais o espetáculo do que outra coisa. Depois, na segunda parte, o Sporting entra muito bem, com o terreno já a ficar um bocado complicado, com a chuva a aparecer. Mas o Sporting queria resolver as coisas logo nos primeiros minutos e pressionou, e de que maneira, o Santa Clara, que já não tinha capacidade para se ir jogar e criar perigo como tinha feito no primeiro tempo. E depois o Sporting faz o 2 x 1. Ao fazer o 2 x 1, esperava-se que o Sporting aumentasse ainda o ritmo do jogo, a sua intensidade. O Santa Clara já estava a ficar com dificuldades físicas em relação àquilo que era a resposta que poderia dar. Mas o que é certo é que depois o Santa Clara, quando estava a ganhar, acontece uma coisa que às vezes acontece àqueles que estão menos preparados mentalmente para as coisas. É que o momento está quente. As situações do jogo estão ao rubro, a ser vividas, e de que maneira, num limite da expectativa daquilo que o jogador do Santa Clara estava à espera, que era ganhar o jogo e eliminar o Sporting. O Sporting já com muita sofridão, já com pouca energia para chegar lá, e com muitos homens na frente, é verdade, mas Santa Clara sempre bem organizado. Até que surge uma pequena confusão, foi o suficiente para haver uma faísca e o árbitro expulsou um jogador do Santa Clara. A partir desse momento, eu vi o Santa Clara mentalmente desequilibrado e o Sporting a gritar cada vez mais. Até que surge aquilo que ninguém gosta de ver: dúvida, pênalti a favor do Sporting, 13, 14 ou 15 minutos, nem sei quanto é que foram, de espera em relação a um lance. Podem dizer que houve, se calhar, alguma deficiência nas imagens. O que é certo é que as imagens que nós vimos nem foram muito boas, mas as do árbitro, a gente não sabe o que é que eles veem. Não sei se demorou, se não demorou, se tiveram dúvidas, se não tiveram dúvidas.

Houve ainda a dúvida se havia algum erro técnico também.

Se havia um erro técnico, mas o que é certo é que demorou muito tempo e nesse muito tempo aconteceu que o árbitro decidiu marcar pênalti a favor do Sporting. No Sporting, o Soares faz o 2 x 2 e a partir daí já se sabia que o Sporting estava muito mais perto da vitória do que o Santa Clara, porque o Sporting, além de estar a jogar com mais um, além de ter os dois dias de descanso a mais que o Santa Clara, via-se que os jogadores do Santa Clara estavam completamente de rastos nesse sentido. Já depois, mentalmente, com aquele segundo gol do Sporting para acabar, mais rastos ficaram. E depois era uma questão de tempo se realmente o Sporting podia fazer o terceiro gol ou não. Estava mais perto o Sporting disso do que o Santa Clara. Mas o que é certo é que o Sporting também não teve grandes oportunidades de gol para dizer: "E o Sporting, nos últimos minutos, massacrou, merecia ter marcado mais dois ou três gols". Não. O Sporting lá fez um gol, de um desvio de cabeça de Uhlmann, e o Ionítis já lá estava no meio de centrais. É que o Ionítis não atacou a bola. Já lá estava e a bola foi ter com ele. Aquele desvio do Uhlmann foi muito importante. Ionítis faz 3 x 2, a partir daí acaba o jogo e se houvesse mais uma ou outra oportunidade de gol que pudesse ter aparecido, ou com lances mais perigosos, seria fabricados pelo Sporting e não pelo Santa Clara.

Há aqui muitas escolhas, Augusto, que poderão ser destacadas da tua parte, mas só podem haver duas. Qual é que é o positivo deste jogo?

O positivo deste jogo acaba sempre por ser uma equipe que está a perder 2 x 1, de acreditar que ainda é possível reverter as coisas. Foi através de uma grande penalidade, dizem, duvidosa, não sei, porque as imagens não são tão elucidativas, mas acaba por ser realmente a crença dos jogadores do Sporting, acreditarem que ainda é possível ganhar o jogo nos Açores.

Positivos?

Isso é o positivo.

Ok.

O negativo. O resto, o jogo prometia muito, mas a coisa acabou por não ser concretizada. Tinha que haver um vencedor hoje, fosse através dos 90 minutos ou dos 120, ou nas grandes penalidades, acabou por ser o Sporting o mais feliz.

Portanto, o Sporting avança agora para os quartos de final. Augusto, a verdade é que o AVS acabou por vencer o Vitória, com alguma surpresa. O que se espera desse confronto, olhando para as equipas agora? É certo que a Taça de Portugal retoma dentro de algum tempo, mas o que é certo é que o Sporting tem aqui uma oportunidade de passar às meias-finais, tendo em conta que tem um adversário, com todo o respeito pelo AVS, mais acessível.

Sim, eu fiz o jogo também para observador do Sporting com o AVS. O Sporting ganhou por 6 a 0. Eu vi e senti um AVS muito debilitado. O que é certo é que nos primeiros 20 minutos o Vitória podia ter feito o resultado, não conseguiu. Depois, os jogos da Taça são assim mesmo. Até mentalmente os jogadores do AVS viram este jogo de uma forma diferente daquilo que é o campeonato. Campeonato é pontos, este era quem perdesse saía fora. Teve a felicidade e o mérito de marcar um golo em Guimarães e depois soube se defender com uma boa organização, curiosamente uma boa organização, e com uma boa capacidade de entreajuda e de sacrifício que os jogadores tiveram entre si para que o Vitória não pudesse chegar à igualdade. Sinceramente, às vezes o futebol, justiça ou não justiça, quem ganha tem sempre muito mérito também, porque com sorte que a bola não entrou, que a bola bateu no poste ou que o guarda-redes fez quatro ou cinco defesas, mas no conjunto e no final de tudo isto, o somatório de tudo isto, é que a equipa acreditou, mesmo não sendo favorita após o jogo, acreditou que era possível ganhar e acabou por ganhar. Surpresa, Taça é isto. Surpresa na Taça, o AVS passa. Passa e vai a Alvalade. Não estou a ver, sinceramente, o Sporting a ganhar por 6 a 0, porque o AVS também vai ali, não estou a dizer que vai ali com aquelas aspirações, que pode ganhar ao Sporting. Eu sei que interiormente eles podem pensar isso, mas o futebol que eles têm apresentado e a forma como são as duas equipas, se o Sporting for eliminado, será a surpresa do ano, de certeza absoluta. Mas é uma equipa que tem que ter essa intenção pela sua dignidade, que também vai fazer tudo por tudo para ganhar ao Sporting. Deixa-me dizer também o ponto negativo, que eu acho que é muito importante, foi a instabilidade mental dos jogadores do Santa Clara. Por muitas razões que possam ter, por muitas razões que se sintam injustiçados por isto ou por aquilo, não podem cair no erro, estando a ganhar, de entrar nessas confusões, porque quem acaba por ser prejudicado é o Santa Clara.

Houve ali um momento em que, Augusto, referiste que haviam ali alguns jogadores muito apagados durante a primeira parte. É por aí que se pode explicar uma exibição um pouco abaixo do esperado da equipa de Rui Borges?

Sim, o Luiz Suárez não apareceu no jogo, por exemplo. O Alison era um jogador que estava sozinho na linha, porque o Matheus Reis ficava sempre lá atrás, praticamente não o apoiava. O Sporting atacou muito mais pelo lado direito, até o Trincão caía mais para o lado direito para fazer as suas jogadas. Acho que o lado esquerdo do Sporting ficou sempre muito pobre em relação àquilo que era a alimentação ofensiva. Acho que foi muito pouco aquilo que o Sporting fez pelo lado esquerdo, muito pouco também porque o Suárez não teve o acompanhamento do Trincão. O Trincão estava sempre muito fora da ação que podia ligar com o Suárez, e o Suárez praticamente não teve a bola, mas também não a procurou, essa é que é a grande verdade. E depois, vimos uma defesa do Sporting que não foi colocada muito à prova, mas sentiu-se perfeitamente bem que Matheus Reis já começa a ter dificuldades em fazer o vai e vem, porque o lugar de lateral esquerdo obriga realmente a ser não só jogador, como a ser um atleta. E neste momento, o Matheus Reis está com dificuldades em fazer isso durante algum tempo e eu diria que na primeira parte ele resguardou-se bem para aguentar os 90 minutos, mas acabou por sair na mesma.

Muito bem, ficam estas as notas finais de Augusto Inácio sobre este jogo, Santa Clara 2, Sporting 3. Eu sou o Manuel Carvalho e este foi o Relatório de Jogo.