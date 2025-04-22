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Relatório de jogo entregue por Augusto Inácio. Vitória do Sporting por 2 x 1. Tinha ganho o jogo da primeira mão por 2 x 0. Augusto Inácio, era um jogo de risco muito controlado por parte do Sporting.

Sim, e Rui Borges confirmou aquilo que nós fomos dizendo aqui ao longo do jogo. O que eu fui dizendo aqui também? Que o Sporting nos primeiros minutos queria fazer um gol. Fez aos 11 minutos. E na segunda parte, o Sporting também queria fazer um gol nos primeiros minutos e também o fez. E o Rui Borges disse isso na conferência de imprensa, que realmente a estratégia foi essa. Ou seja, qual era a expectativa deste jogo? Acho que para todos nós, e para mim em particular, era tentar perceber quem é que ia marcar primeiro. Desde o momento em que marcou o Sporting, automaticamente a eliminatória ficou praticamente resolvida. Mas ainda faltava muito tempo para chegar e já sabe que no futebol tudo pode acontecer. O que é certo é que o Sporting dominou completamente o jogo. Então, na primeira parte, praticamente o Rui Avó, o Rui Silva, não fez nenhuma defesa. O Rui Avó praticamente não se acercou da baliza do Sporting e o Sporting foi deixando andar o jogo sem forçar muito a nota daquilo que é a procura do gol constante. Não. Se aparecesse, a oportunidade surgia, se não aparecesse, não aparecia, e o Sporting foi deixando rolar o jogo. Segunda parte, o Sporting então com aquela atitude com que tinha entrado nos primeiros 15, 20 minutos, ou seja, a pressionar e a tentar logo fazer o gol. Ou seja, com as garras bem afiadas e fez o segundo gol pelo João Queiros. Uma excelente defesa do Mitran, que eu acho que vai ser um guarda-redes, na minha opinião, vai provavelmente num futuro próximo estar em clubes bem superiores ao Rio Ave. Eu gosto muito do Rio Ave, foi aí que eu comecei a minha carreira, por isso eu tenho uma simpatia muito especial pelo Rio Ave, mas com outras dimensões e com outros objetivos. E o Sporting fez o 2 x 0, e depois o Rui Borges a gerir aquilo que ele achou que devia ter gerido. Se os jogadores que normalmente são titulares, o Pedro Gonçalves, a nota importante deste jogo, jogou 45 minutos, viu-se perfeitamente bem que estava à procura de confiança. O jogo deu para isso, não deu para ele dar grandes piques e mesmo assim o pique que teve lá numa altura da primeira parte, que se poderia isolar, ele não quis dar o pique puro, ou seja, a velocidade máxima, não quis, foi dando uma passada rápida e isso, parecendo que não, vai dar confiança nos próximos jogos, quando entrar. E eu diria que essa é a nota mais positiva, mas diria que o Sporting depois sofreu um gol numa reação bonita do Rio Ave, que tinha mandado uma bola à trave, em que a bola não entrou por acaso, e depois numa segunda oportunidade acabou por fazer uma jogada muito bonita também com passe extraordinário do Clayton para isolar o André do Rio Ave, que fez o gol. Eu diria que é o gol de honra justo, merecido, mas claramente que há uma diferença abismal. Não é uma diferença grande, é uma diferença abismal entre a qualidade do Sporting e a qualidade do Rio Ave.

Um jogo que deu para ver. Novamente, Pote a titular 45 minutos, como também já tivemos a oportunidade de ouvir aqui o Rui Borges. Ele vai contar, se calhar bastante, para o que falta, que são quatro encontros para o campeonato.

Sim, eu acho que estes 45 minutos que ele jogou e talvez não jogasse mais na segunda parte, precisamente para não sobrecarregar muscularmente o jogador que vem de uma paragem de cinco meses e para que realmente o jogador no próximo jogo apareça cada vez mais solto e cada vez mais confiante, porque o que o Pote precisa nestas alturas, além da lesão debulhada e que pode aqui ao colar psicologicamente, poder atrapalhar nisso ou naquilo, eu acho que estes 45 minutos vão lhe dar uma confiança em relação ao seu próprio jogo, daquilo que ele pode dar ao clube e ao Sporting, em relação a estes últimos jogos que falta para o campeonato e da final da Taça. É um Pote que está em recuperação, está muito longe ainda daquilo que é a influência dele no jogo, mas curiosamente, mesmo sem ter esse ritmo, mesmo estando um bocadinho lento, cada vez que ele toca na bola, vê-se a diferença, vê-se logo que é o Pote que está ali em campo. Uma outra objetividade para o ataque, uma outra linha de ver os colegas a desmarcarem-se, uma outra posse de bola. E faltou ainda perceber e ver o arremate dele à baliza que ele não fez, o cruzamento, para mim, que é um passe para os colegas poderem finalizar. Não se viu essa parte, mas viu-se ele andar ali no meio-campo a tentar tocar na bola. Nunca foi ao choque, fugiu do choque. Faz parte da recuperação do jogador, que eu acho que está no bom caminho, e eu acho que ele foi bem aproveitado estes 45 minutos.

Para fechar, o pior da partida.

O pior da partida foi um jogo desta importância de uma meia final.

Eu vou meter aqui uma colherada. Para mim foi a mesma falta de público.

Era isso que eu ia dizer. Tu não me deixas brilhar, o que é que tu queres?

Não, mas é pena.

Ia dizer, até porque eu disse isso logo no início.

No início.

Porque o jogo é em Paços de Torres, não é em Vila do Conde. Mas eu acho que as pessoas já estavam mentalizadas: "Por que vamos ver o jogo se o Sporting já está na final?" Eu também não sei como é que estava o preço dos bilhetes, também não sei nada disso. Estou aqui a falar um pouquinho daquilo que nós estamos aqui a ver, mas falta ter outras informações. Mas diria claramente que aquele estádio, até que não leva muita gente, podia estar cheio para ver um jogo da meia final que dava a passagem a um deles, finalistas da Taça.

E o melhor?

O melhor é o reaparecimento do Pote, sinceramente, independentemente de dizermos assim: "Mas o Sporting estar em final é o melhor". Sim, mas isso era previsível. Agora o Pote é uma grande novidade, estamos a ver um Pote a voltar ao ativo. É uma boa notícia para o Rui Borges e para os sportinguistas.

Entrega então este relatório de jogo. Fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Assinatura de Augusto Inácio.