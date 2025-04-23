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Fica disponível o relatório de jogo com o Marco Neira, também através do podcast da Rádio Observador. O Benfica ganha com um agregado completamente favorável. De resto, a eliminatória estava mais que resolvida no jogo da primeira mão. Em relação a este jogo, a primeira nota tem a ver realmente com as mexidas e aqui a pergunta inicial tem a ver com isto: com esta questão dos dois avançados que falava há pouco aqui o técnico do Benfica, essa mudança, ou pelo menos é um teste.

Sim, é verdade. Não parece que tenha corrido assim tão bem, até porque foi quase um 442 com Bruma também ali e Scheldrup, com dois homens na frente, dois avançados, Belotti e Arthur Cabral, mas com essa dificuldade num 442 de ter Barreiro e Florentino, não ter mais aquele oito box-to-box que podia chegar a dar apoio aos dois homens na frente e depois o Benfica, se joga com dois homens na frente, tem que colocar a bola dentro da área, porque são dois homens de cabeça extremamente fortes e não foi o que aconteceu. O Benfica acabou por fazer três gols de bola parada, não de jogo corrido, mas foi um teste de Bruno Lage. Nós referimos isso também. Acho que houve um respeito grande neste 11 de Bruno Lage em relação aos jovens que têm muito talento, que estavam no banco e alguns deles acabaram por entrar e estrear-se. Isso também é importante, mas Bruno Lage entendo que tem que ter aqui o plantel até ao dia 25 de maio, que é a grande final. Obviamente que todos estes jogos serão finais para Sporting e Benfica. Um deles será uma final também no Estádio da Luz, à partida, uma grande final onde pode decidir o campeão. Nós estamos aqui perante esse jogo que poderá decidir o título, mas foi um Benfica que acabou por controlar a partida. Não havia aqui muita história. Nós estamos a falar de um agregado de 9x0. Estamos a falar de uma equipa da quarta divisão que, curiosamente, eu acho que é a primeira equipa da quarta divisão a chegar a umas semifinais da Taça de Portugal e acabou por se bater bastante bem nessa primeira parte. O seu treinador, Emanuel Simões, refere bem que nesse último lance podia ter ido para o intervalo com o empate, mas aquilo que surge é aquilo que eu defendo há muitos anos. Nós temos muito talento, muitos ou alguns desses jogadores têm formação em grandes clubes, acabam por ser relegados para estas divisões inferiores, porque os calendários e as competições estão mais extensas, acaba por haver muito mais escala de jogadores e a qualidade vai se diluindo. É aquilo que está a acontecer também, em minha opinião, na primeira, na segunda, na terceira divisão. Mais jogos, mais jogadores e o nível vai baixando. Eu acho que é de retirar aqui deste Tirsense três, quatro elementos que têm talento, 22, 23 anos, 21, que podem chegar aos campeonatos nacionais, primeira e segunda divisão. Isso é importante, mas infelizmente acabam por estar muitas vezes tapados, até por questões financeiras, mas isso acho que acabou por se bater muito bem e também de valorizar todo esse percurso do Tirsense, que chega aqui à meia final, mas frente a um Benfica que era muito superior e que acaba por confirmar o dia 25 dessa grande final de Benfica-Sporting ou Sporting-Benfica.

É uma final dia 25 de maio, é uma final entre Sporting e Benfica. Aqui a conjugação realmente de fatores indicava, na realidade, uma final entre dois grandes do futebol português. A questão que eu te coloco agora tem a ver exatamente com isso. Faz sentido, antes de fechar também aqui o relatório, uma meia final num jogo duplo?

Não, essa é uma das minhas notas que eu tenho aqui negativas. Eu acho que uma meia final a duas mãos, obviamente, é um Tirsense, podia ser outra equipa, até porque nós quando olhamos para aquilo que são os jogos-

Perde um cadinho da magia, não é?

Perde a magia por completo.

Incerteza, etc.

Perde a magia porque acaba por retirar aquilo que é a paixão da taça. Podia ser um jogo, podia ser fora, jogava em Barcelos.

Aquela expressão "ouve taça" deixa de haver.

Porque acaba por ser muito difícil. Estamos a falar de uma equipa da quarta divisão. Se fosse da terceira, igual, se fosse da segunda, também é sempre difícil. E mesmo da primeira, os grandes, neste caso, quando chegam a esta fase, acabam por ter aqui também outra capacidade de poder ultrapassar estas eliminatórias.

O melhor do jogo pra ti?

Olha, pra mim, eu acho que Tiago Gouveia mostrou-se bastante bem, bastante confiante, depois de ter estado bastante tempo lesionado. Parece-me que é uma solução muito viável, a Tomás Araújo, até mesmo pra esta fase final de temporada. Não excluo, de todo, que Tiago Gouveia, não faltam muitos jogos, mas que possa terminar como titular, como lateral direito, porque o Benfica tem essa situação de centrais com Otamendi, António Silva, Tomás Araújo.

Questão física.

A questão física é muito importante e Tiago Gouveia vem ser aqui o grande reforço destes últimos cinco jogos, se não me falha aqui as contas.

Sim, mais a final da taça. Exatamente.

Correto.

E o pior?

O pior é isso mesmo. O pior são estas meias finais a duas mãos. Eu acho que, já referimos, acaba por retirar por completo aqui alguma possibilidade de uma equipa da segunda, da terceira, da quarta, como o Tirsense, ou mesmo da primeira, sem ser o confronto entre três, quatro equipas da primeira. Há sempre uma superioridade de um grande jogando fora ou em casa, ou casa ou fora, porque é sempre mais competitivo e tem também aqui uma qualidade superior.

Relatório que está entregue pelo Marco Neira, com a possibilidade sempre de escutá-lo através do podcast da Rádio Observador.