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Relatório do jogo, Augusto Inácio. De facto, deu para sonhar depois do empate 2 a 2. Eu recordo que há praticamente uma semana, na cidade de Sevilha, o Vitória tinha empatado com o Betis depois de 1 a 1. O Vitória manteve a esperança viva de um apreamento histórico. É a segunda vez, ou poderia ser a segunda vez, que iria conseguir o apreamento para os quartos-final de uma competição europeia. Tinha sido exatamente em 86/87 com Marinho Peres. Marinho Peres que ficou também durante muito tempo ligado à história, não só do Vitória, do Belenenses, também o próprio Sporting, ele passou por lá. Mas dizia, o Vitória tinha uma hora e meia para fazer história e não conseguiu. E hoje deu para ver que a primeira parte é aquilo que marca a grande diferença no jogo.

Depois do primeiro jogo em Sevilha, em que o Vitória faz um bom jogo e empata 2 a 2, era natural a expectativa que havia, não só na sua equipa técnica, como nos jogadores, como nos próprios adeptos. A cidade de Guimarães viveu uma semana intensa, à espera da hora do jogo, de ver o Vitória a ganhar ao Betis. O que é certo é que o Betis, avisado que aquele foi o primeiro jogo em que deu muitos espaços ao Vitória, e o Vitória tem jogadores muito bons e tem uma equipa muito boa e que sabe jogar também nos espaços, é evidente que isso foi aprendido no jogo da primeira mão pelo Betis. Só que o Betis teve a sorte, eu digo a sorte, porque o primeiro gol do Betis é muito facilitado pelo Bezerrovitch. E eu diria que é a partir daí que se ganha a eliminatória e parte-se para uma exibição muito bem conseguida pelo Betis. Ou seja, o Betis sentiu-se importante no jogo ao estar a ganhar e os jogadores do Vitória ficaram desconfiados e abatidos psicologicamente por esse 1 a 0. Mas havia pouco tempo, o Vitória ainda tinha tempo para dar a volta. O que é certo é que o segundo gol também apareceu cedo. Com 20 minutos, já o Vitória estava a perder de zero a zero. É muito difícil uma equipa recuperar desse embate, dessa violência psicológica em relação a 28, quase 29 mil pessoas no estádio. Está bem que 1700 eram do Betis, o resto é tudo Vitória. E realmente até a bancada gelou, porque 2 a 0 é realmente aquele baque que dá numa equipa. Mas entretanto, ainda faltava 25 minutos para acabar a primeira parte, o Vitória não conseguiu, até porque não tinha feito jogadas para isso, a não ser um lance em que o João Mendes tentou realmente desequilibrar e o Vitória não estava a conseguir, através do coletivo, através do passe, através da desmarcação, criar mossa na defesa do Betis. Era através de ações individuais que podia marcar aqui ou acolá a diferença. O Embaló poderia ter feito isso também do lado direito. Nuno Santos não é um extremo, é um jogador que joga mais no interior para a saída dos momentos do lateral esquerdo, para marcar a diferença. Mas quando eu digo jogada individual, já é o criativo. E o criativo podia ser o Embaló, que não apareceu, e não apareceu o criativo, coletivamente, o Vitória também não apareceu. E vai para o intervalo a perder 2 a 0. O que é que um treinador diz aos jogadores ao intervalo? "Malta, se a gente marcar um gol, vamos entrar no jogo, vamos decidir a eliminatória". Mas o treinador também sabe, mas não diz: "Se sofrermos o terceiro gol, é melhor acabar já ali o jogo que não vamos ser goleados". É sempre assim. O Vitória entra muito bem na segunda parte. E o que é que a gente viu do Betis? Uma equipa matreira, esperta, cínica, diria eu. Não deu grandes oportunidades ao Vitória, deixou o jogo ser dominado pelo Vitória, mas espreitou sempre o contra-ataque através da velocidade do Antonio, que era o jogador mais rápido. O que é certo é que o Vitória podia ter feito aqui ou acolá um gol. Não conseguiu e tu quando não consegues, neste tipo de jogos, tens duas, três oportunidades, não fazes um gol, estás a bater contra o muro. E então o que é que aconteceu? Antonio marcou a diferença 3 a 0. O que é que aconteceu a seguir, depois mais tarde? Antonio faz a jogada e oferece o gol ao Isco. E se demorasse mais tempo, o Vitória ia levar o quinto, ia levar o sexto, porque é assim este tipo de jogos. O Vitória faltou-lhe o tónico, faltou-lhe um gol, faltou-lhe uma alma nova, uma energia nova para realmente poder entrar no jogo. Nunca conseguiu entrar no jogo. E ao não conseguires entrar no jogo, olhas para o Betis e tu diz assim: "Que Betis é este? É este que jogou hoje ou é aquele de Sevilha?" Eu acho que o Betis é este que jogou hoje, é isto que é o Betis. O do primeiro jogo, eu acho que o Betis não respeitou muito o Vitória, acho que não estudou muito o Vitória, porque se calhar pensava que o Vitória era uma equipa de quinto, sexto lugar da Liga Portuguesa, mais jogada, menos jogada, vamos acabar a fazer o gol. Só que se esquecem que o Vitória também joga muito. E o que é certo é que o Vitória surpreendeu o Betis em Sevilha. Hoje em Guimarães, isso não foi possível porque o Betis estava percavido.

Antes de pedir-te, obviamente, o habitual, o melhor e o pior, nada deslustra esta temporada europeia do Vitória, esta derrota de 4 a 0. A gente sabe que a última imagem é aquela que fica, mas ficam 13 encontros. É um recorde de equipas portuguesas sem qualquer derrota. É incrível.

Sim, eu não quero tirar o mérito, antes pelo contrário, temos que estar todos contentes pela campanha boa que o Vitória fez e que deu muitos pontos ao ranking nosso para estarmos realmente na elite do futebol. Mas houve adversários também, que se o Vitória perdesse é que era uma surpresa. Esta é que é a verdade, mas o Vitória teve sempre a humildade de respeitar sempre os adversários. Foi por isso que teve as grandes vitórias que teve. Por isso, boa campanha do Vitória, parabéns ao Vitória. Fica aqui o amargo doce, porque depois de terem empatado em Sevilha, esperava-se um bocadinho mais, mas de forma alguma deslustra aquilo que foi a campanha europeia do Vitória esta época.

Relatório do jogo. Para ti, o melhor da partida, do encontro.

O Bakambu. Marcar dois gols. Repara, num jogo destes, em que se previa que pudesse ser equilibrado e que tinha que haver uma diferença de um jogo para uma equipa ficar superior ou com uma superioridade no jogo, claramente que o Bakambu é realmente o homem da partida.

E o pior?

O pior eu tenho que dizer, desculpa, mas também do melhor ainda, os adeptos do Vitória. Mesmo perdendo de 4 a 0, repare, isto não é normal. Mesmo perdendo de 4 a 0, os adeptos do Vitória bateram palmas e saudaram os jogadores. Atenção, são muito exigentes, mas também acho que sabem ver futebol e sabem ver aquilo que o Vitória fez nesta competição europeia. O pior, eu tenho que dizer, lamento, Bezerrovitch. Foi realmente uma abordagem daquelas que, sabes aquele tiro na roleta russa? Mete-se uma bala e tens seis buraquinhos e aquilo não dispara. Naquela, disparou logo à primeira, matou um bocado o Vitória.

Fica entregue este relatório de jogo de Augusto Inácio, fica também disponível através da podcast da Rádio Observador.