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15ª jornada do campeonato, Vitória Sport Clube 1, Sporting 4. Jogo a contar para a 15ª jornada, que acompanhamos aqui na Rádio Observador, com relato em direto e com os comentários do nosso caríssimo Augusto Inácio, num jogo, Augusto Inácio, que deu gosto fazer. Às vezes queixamo-nos um pouco da toada do futebol português, hoje saímos daqui com o coração cheio para o Natal. 4 x 1 para o Sporting.

É verdade, não é pelos 4 x 1, foi pelo jogo a que nós assistimos, em que realmente houve uma vivacidade, uma intensidade, uma ideia, um objetivo das duas equipes em quererem chegar ao gol, que fez com que realmente o jogo se tornasse muito interessante e talvez os melhores jogos desta liga até agora. Diria que o Vitória tentou intimidar o Sporting com uma pressão muito alta e no meio-campo com marcações homem a homem, que o Sporting não se libertava desse colete forças. O que é certo é que o Sporting depressa percebeu as ideias do Vitória e tentou impor o seu jogo, principalmente através do Ioannidis, que descia, que estava a jogar perto do Suárez, descia ao meio-campo e marcava a diferença ao ponto de Mitrović não saber se havia de marcar o João Simões ou se havia de marcar o Ioannidis. O Sporting começou a senhorar-se do jogo com Trincão em nota alta também. Eu diria que o Sporting, depois de ter feito o primeiro gol, fez o segundo, mas sentiu-se que o Vitória não tinha desistido, não tinha baixado os braços e foi para o intervalo assim, com a ideia de que na segunda parte as coisas poderiam mudar.

E Augusto, recordo que antes do 2 x 0 do Sporting, belíssima jogada de entendimento de Ricardo Mangas a colocar na área para a cabeça de Ioannidis, o certo é que o Vitória poderia ter empatado o jogo na jogada anterior a esse segundo gol do Sporting. Portanto, o jogo acabou por tomar este rumo, mas poderia ter tido um outro.

Sim, ainda bem que fizeste-me lembrar isso, porque o Vitória, através de Samu, tem uma grande oportunidade de empatar a partida. Praticamente, como se costuma dizer, é um pênalti em andamento, não conseguiu resultar na baliza, por cima da trave. E na jogada seguinte, um cruzamento primoroso do Ricardo Mangas, em que aparece o Ioannidis dentro da área a fazer um grande remate de cabeça. Penso eu que se fosse o Suárez era capaz de não ser tanto assim, porque o Ioannidis é muito melhor de cabeça do que o Suárez e o Sporting faz aí o 2 x 0. Foi o momento-chave da primeira parte em que o Sporting sentiu que podia ter sofrido o gol e que marcou o segundo. Pode-se dizer que pode ser a estrelinha. Não é bem a estrelinha, é realmente muita capacidade, muita vontade também de tentar resolver as coisas. O que é certo é que o Sporting também impôs um ritmo de jogo forte na partida. Os jogadores do Vitória correram muito, mas os jogadores do Sporting também correram muito. E nessas transições, os centrais tiveram muito bem, principalmente nas bolas para o Nadjoi, que é um jogador alto e que realmente raspa com ela na cabeça para as entradas dos dois extremos, depois nas diagonais, os centrais do Sporting tiveram um excelente plano. Na segunda parte, quando começa o jogo e Tel Marcados entra na equipe e depois faz o gol com a ajuda do Ruy Silva, aqui as bancadas tremeram, aqui as bancadas realmente empurraram os jogadores do Vitória. Só que num lance, num passe inofensivo de um livre lateral muito bombeado por Maxi Araújo, os jogadores do Vitória pensaram que a bola ia fora, mas não foi. A bola foi para o Suárez, que deu um toque na bola que o guarda-redes do Vitória ajudou também que a bola entrasse. 3 x 1, as coisas ficaram muito difíceis para o Vitória. Depois a expulsão do Nélson Oliveira, o Sporting faz o 4 x 1. Enfim, foi um jogo com gols, oportunidades parte a parte, poderiam ter sido mais gols. Não houve grandes casos de dizer que é grande penalidade, não é grande penalidade. Não houve casos. Acho que o árbitro também esteve muito bem, mas isso é para o Pedro Henrique falar sobre isso. Mas para dizer que foi bonito o espetáculo que assistimos aqui, foi empolgante e deu gosto, porque às vezes há jogos em que eu quero comentar e tenho medo que me digam para eu comentar alguma coisa, eu estou a dormir. Mas não foi o caso hoje. Hoje estava com os olhos bem abertos, porque realmente o espetáculo foi excelente.

Se tiveres a dormir, contas-nos o sonho, que também é interessante.

Não. Eu quando durmo, não sonho. Sonhos é no Natal, que a gente tem que comer as rabanadas.

E também para falar aqui de rabanada. Houve alguns apontamentos interessantes aqui de Rui Borges. Admitiu também o Luís Pinto, técnico do Vitória, que não esperava o comportamento do Sporting de alguns jogadores, nomeadamente Trincão, que acabou por ocupar uma outra posição. Falamos também da relação com Ioannidis, nesta entrada com dois avançados, sendo que com algumas ausências, Rui Borges teve que procurar outras soluções, acabou por encontrar aqui uma muito interessante, tanto que o treinador do Vitória foi obrigado a pedir uma espécie de paragem, que um jogador dele ficasse no chão para ajustar alguns comportamentos da equipe da defesa, como falavas na primeira parte. Foi um duelo tático interessante também entre os dois treinadores, que se foram compreendendo ao longo do jogo.

Sim, mas antes de o jogo começar, o treinador também tem que precaver algumas situações. E uma delas, que se falava muito, era que os dois pontas do Sporting tivessem jogar, o Suárez e o Ioannidis. Agora, pode-se projetar que talvez o Suárez, a ponta-lança, mesma nove, e o Ioannidis talvez descer um pouquinho mais do lado esquerdo por dentro, que era assim que jogavam os dois avançados do Sporting. Só que desta vez, o Rui Borges jogou mesmo no 4 x 4 x 2. E Trincão tem um papel muito importante, porque é um jogador criativo, que é um jogador que desequilibra, que é um jogador que realmente também faz remates fora da área. O que é certo é que com a descida do Ioannidis no apoio ao meio-campo, principalmente quando era para ligar o jogo do ataque na parte ofensiva da equipe, o Ioannidis deu um contributo muito grande, assim como também ao nível defensivo, o Ioannidis também trabalhou muito para a equipe sem bola. Por isso eu acho que o Sporting entrou com uma ideia em campo muito boa. O Rui Borges optou por esse sistema e eu acho que é um sistema muito bom. E o 11 que jogou hoje, devido às ausências, acho que para mim é o melhor 11, mas o treinador é que sabe que cada jogo tem sua história e a sua estratégia, mas estes 11 que entraram de início neste campo, neste estádio no Vitória, deu uma ideia e uma nota muito positiva em relação ao futuro.

Augusto Inácio, resta saber, antes de irmos lá para os sonhos e para as filoses, o que foi para ti o pior neste encontro da 15ª jornada, em que Vitória marcou um apenas frente ao Sporting, que marcou quatro.

Eu diria que foi realmente os erros de uma e de outra equipe na relação dos gols. Quer dizer, o do Samu, que perde a bola num momento do campo em que o Sporting está em superioridade numérica no ataque e por isso o Sporting inaugurou o marcador, é um momento negativo, como também é um momento negativo quando o Vitória faz o gol em que o Ruy Silva não esteve lá muito bem.

O pior, as abébias. Resta saber, Augusto Inácio, o que é melhor, para fechar este relatório de jogo.

Olha, o que é melhor, eu vou dizer duas coisas. O que é melhor foi o jogo e o espetáculo que nós assistimos. Isso foi o melhor. E depois o melhor, como o ano está quase a acabar, é fazer comentários para a Rádio Observador, que assim anima muito estas coisas. E o melhor ainda é desejar um grande Natal a ti e a toda a gente, à família do Observador, aos nossos ouvintes, a toda a gente, e que o ano de 2026 seja realmente espetacular, com muita saúde e acima de tudo, oiçam a Rádio Observador. Passem um bom Natal.

Ora aí está a grande tática. Augusto Inácio, entregue, assinado o relatório de jogo. Um grande abraço.

Um grande abraço.

Vitória 1, Sporting 4. Relatório de jogo na Rádio Observador.