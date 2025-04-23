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O Luís Soares, enviado especial do Observador, está a acompanhar esta cerimónia no Vaticano. Luís, bom dia. O corpo do Papa Francisco já foi depositado na Basílica de São Pedro.

Está posicionado, nesta altura, no altar da confissão, dentro da Basílica de São Pedro, com o cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell a conduzir a liturgia da palavra que vai anteceder o arranque deste velório. Sendo que a procissão passou por entre a multidão, entre a Casa de Santa Marta e a Basílica de São Pedro, passou entre a multidão com alguns aplausos de quem já estava na Praça de São Pedro. Lá estava também uma portuguesa, Micaela, de 27 anos, que viu tudo logo da primeira fila.

Vim ver as celebrações do Papa. Eu estive cá há cerca de um mês e meio, quando ele estava no hospital. Tive a oportunidade de fazer uma oração por ele e agora retornei para lhe dar uma última homenagem.

Estiveste lá embaixo quando passou?

Estive mesmo à frente, eu estive na primeira fila e tive a oportunidade de o ver.

Como é que foi esse momento?

Foi um momento bonito, foi um momento muito emocionante. Ele estava com uma cara muito pacífica, como de dever cumprido. Portanto, foi alguém que deu muito à igreja, na minha opinião. Fez com que a igreja fosse para todos, uma igreja inclusiva.

Micaela, 27 anos, viu o Papa passar logo ali na primeira fila da Praça de São Pedro. Agora decorre a liturgia da palavra. Daqui a cerca de uma hora arranca então o velório, que hoje vai decorrer até à meia-noite. Os fiéis terão a possibilidade de prestar essa última homenagem ao líder da Igreja Católica. Amanhã e na sexta-feira continuará também esse período de velório aqui na praça e na Basílica de São Pedro, em Roma.

Para depois, Luís Soares, o funeral ter lugar no próximo sábado de manhã. O enviado especial do Observador está no Vaticano acompanhando hoje a cerimónia de transladação. No funeral são esperadas mais de 200 mil pessoas para esse dia, esse sábado de manhã, na Praça de São Pedro.