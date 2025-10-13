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Transmitir ao engenheiro Carlos Moedas os parabéns e desejar-lhe boas sortes.

É uma derrota com cara, e essa cara é a de Alexandra Leitão.

A única responsável pela derrota da coligação que encabeço sou eu própria. Portanto, isso que fique claro.

A candidata da coligação Viver Lisboa assume a responsabilidade e reconhece que o resultado em Lisboa ficou aquém das expectativas e, por isso, dá os parabéns a Carlos Moedas, mas deixa também avisos.

Em democracia, a oposição tem uma legitimidade e, sobretudo, um dever que o obriga a ser rigoroso, vigilante e propositivo. E eu não abdicarei de nada disso, caso a caso.

O que não tem a candidata socialista são arrependimentos.

De uma convergência que não me arrependo por um segundo de ter feito.

Frente esquerda que incluiu o PS, o LIVRE, o PAN e o Bloco de Esquerda, mas não o PCP.

As convergências, quanto mais amplas melhor, mas estamos aqui e estamos muito satisfeitos com o caminho feito.

Ao lado de Mariana Mortágua e Rui Tavares, mas não de José Luís Carneiro, Alexandra Leitão evitou falar sobre o futuro. Deixou apenas uma certeza: passa por Lisboa.

A primeira é de que assumirei a vereação na oposição. E a segunda é que o farei com toda a minha capacidade, vontade e rigor. Quanto ao mais, não tenho mais nada a acrescentar nessa matéria.

Promete uma oposição rigorosa e firme ao vencedor da noite, Carlos Moedas, e avisa que o programa com que veio eleições é mesmo para cumprir.