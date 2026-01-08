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Na terra natal de Marques Mendes, Gouveia e Melo volta a puxar da memória de Sá Carneiro. Num jantar com apoiantes em Fafe, o almirante acusa o adversário de ter as prioridades invertidas.

É muito interessante, porque cá nesta terra, alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro, eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Ainda com a referência do antigo primeiro-ministro, Gouveia e Melo afina a pontaria a Cotrim de Figueiredo.

O doutor Sá Carneiro era um social-democrata no sentido em que achava que os bens de produção deviam estar na parte privada, e não na parte pública ou no Estado, mas achava que o Estado devia ter uma grande componente social. E por isso, o neoliberalismo não é certamente um herdeiro do pensamento de Sá Carneiro.

Sem se esquecer também de André Ventura.

Era um verdadeiro democrata e qualquer partido com ideias antidemocratas também não é herdeiro de Sá Carneiro.

Gouveia e Melo eleva o tom do discurso para atirar à excessiva partidarização.

Este sistema tem medo de mim, porque eu digo a verdade. O que os dois grandes partidos não fizeram, foi um pacto da limpeza que tinham que fazer na administração pública das suas clientelas.

O almirante puxa ainda da cartada da Marinha para defender que é um candidato com perfil de liderança.

A minha experiência é a experiência de servir Portugal, servir esta Constituição há 45 anos, sem desistir. E a única coisa que eu ganhei foi o meu ordenado. Não ganhei mais nada.

Os destaques do discurso do almirante Gouveia e Melo, em Fafe, no distrito de Braga.