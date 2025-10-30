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Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais, até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente, quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira que, apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios, de candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República tem que ser popular sem ser populista. Tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.