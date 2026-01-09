Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Nas ruas de Viana do Castelo, o almirante é uma cara conhecida pelo período da vacinação.

É exemplo daquilo que valia.

Gouveia e Melo tenta agora convencer os indecisos.

Vê se isto muda! Estamos de novo.

Com o nosso voto, vamos mudar.

Mas não perde a confiança.

É ganhar por grande vitória.

Muito obrigado.

Eu faço as minhas sondagens também.

Eu sei. Há uma maioria silenciosa que se vai manifestar no dia 18.

O caminho há tempo pra um doce na pastelaria Natário.

Bem, vamos lá experimentando. Como é que se chama este bolo aqui?

Sidonie.

E depois do açúcar, voltam as críticas. O almirante atira aos adversários Marques Mendes e António José Seguro.

Que nem conseguiram vencer dentro dos seus partidos, nunca foram primeiros-ministros, não têm uma dimensão como teve o Mário Soares ou Cavaco Silva ou outros presidentes. Ter pertencido a um partido político é qualquer coisa negativa? Não, não é. Mas é com a dimensão certa, não é com a dimensão pequenina. E estão todos preocupados. E se não fossem os partidos, não chegavam lá.

O almirante que acredita que o cenário mais provável e perigoso é passar à segunda volta.

Só que é o mais provável pra mim, mais perigoso para outros, passar à segunda volta.

Os destaques da campanha de Gouveia e Melo esta manhã, em Viana do Castelo.