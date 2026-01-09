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Nas ruas de Viana do Castelo, o almirante é uma cara conhecida pelo período da vacinação.
É exemplo daquilo que valia.
Gouveia e Melo tenta agora convencer os indecisos.
Vê se isto muda! Estamos de novo.
Com o nosso voto, vamos mudar.
Mas não perde a confiança.
É ganhar por grande vitória.
Muito obrigado.
Eu faço as minhas sondagens também.
Eu sei. Há uma maioria silenciosa que se vai manifestar no dia 18.
O caminho há tempo pra um doce na pastelaria Natário.
Bem, vamos lá experimentando. Como é que se chama este bolo aqui?
Sidonie.
E depois do açúcar, voltam as críticas. O almirante atira aos adversários Marques Mendes e António José Seguro.
Que nem conseguiram vencer dentro dos seus partidos, nunca foram primeiros-ministros, não têm uma dimensão como teve o Mário Soares ou Cavaco Silva ou outros presidentes. Ter pertencido a um partido político é qualquer coisa negativa? Não, não é. Mas é com a dimensão certa, não é com a dimensão pequenina. E estão todos preocupados. E se não fossem os partidos, não chegavam lá.
O almirante que acredita que o cenário mais provável e perigoso é passar à segunda volta.
Só que é o mais provável pra mim, mais perigoso para outros, passar à segunda volta.
Os destaques da campanha de Gouveia e Melo esta manhã, em Viana do Castelo.