Capitã da seleção afegã "honrada" por treinar no clube onde passaram "lendas como Di María e David Luiz"

Farkhunda Muhtaj, capitã da seleção do Afeganistão, treinou com equipa de futebol feminino do Benfica, "clube de categoria mundial". Vice-presidente diz que "portas do clube estão abertas" para ela.