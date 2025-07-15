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Alguns moradores do bairro do Talude acabaram mesmo por ter de dormir na rua depois de verem demolidas as habitações onde moravam. Outros arranjaram soluções como tendas ou até dormir debaixo dos escombros, que são agora o cenário do bairro. No entanto, houve quem recuperasse alguns materiais que restaram das barracas, de forma a erguer abrigos para passar a noite. Como é o caso de Manuel Ebengue, que relata a falta de soluções de alojamento oferecida pela autarquia de Loures.

O problema é que a casa está difícil. Essa é uma forma que eu adaptei pra ver se eu consigo acumular algum valor, pra ver se eu consigo arrendar minha casa pessoal. Eu já fui até à câmara ainda ontem. A câmara me disse que eles não têm a casa e que nem eles podem fazer, nós podermos arranjar a casa, que eles pagam uma renda, uma caução.

Face a este cenário, os moradores do bairro acordaram com a incerteza sobre o futuro a reinar neste momento e o morador Manuel Ebengue diz mesmo que há uma forte possibilidade de voltar a construir uma habitação no bairro do Talude.

Eu falei pra eles que tá bem, a opção é boa, sim, mas nesse momento, como não tenho onde de anoitecer, terei que voltar outra vez pro Talude e fazer alguma coisa da forma que eu não posso ir preservar os meus, que eu tenho aqui. Se eu abandonar, alguém, de qualquer jeito, vai levar mesmo. Como tem estado a acontecer, umas barracas que foram demolidas, muita pessoa perdeu muitas de suas pertenças.

Por meio dos escombros que marcam agora a paisagem do bairro do Talude, os moradores pedem soluções de alojamento à Câmara Municipal de Loures, depois de muitos deles ficarem desalojados após a demolição de várias casas autoconstruídas no dia de ontem.