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Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.

Da oração ao silêncio, diferentes maneiras de prestar homenagem. Uma centena de fiéis visitou o Santuário de Fátima neste dia em que morreu o Papa Francisco. Alguns sentiram que tinham de ir até este local religioso, um dos símbolos da Igreja Católica.

Especificamente, nem sei porquê.

Depois de saber esta notícia?

Algo me puxou. Foi isso.

E no santuário, muitos sabiam que perderam um grande homem, um mentor.

Acho que é muito triste, que é deprimente mesmo, uma pessoa estar aqui e saber que o mentor, digamos assim, da Igreja Católica acaba de falecer. Um grande mentor da Igreja Católica.

Outros esperam um sucessor que esteja à altura de Francisco na luta pela paz.

É uma incógnita. Espera-se uma pessoa que seja como ele. Se não for igual, que seja melhor, mas que ao menos tente fazer o que ele fez sobre as guerras que estão a passar e que se avizinham, vai haver.

E um líder que continue a aproximar-se dos jovens.

Os mais novos é que são o futuro. E eu acho que era extremamente importante, pelo menos o Papa que vier agora, que mantenha a chama de continuar a acreditar nos jovens.

Em Fátima, os fiéis choraram a perda do Papa Francisco com chuva a cair nos ombros.