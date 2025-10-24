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A formação foi o destaque deste debate, mais concretamente a venda de João Neves, um tema onde apesar das divergências, Luís Filipe Vieira e Cristóvão Carvalho estavam de acordo. Rui Costa nunca deveria ter vendido o jogador.

Rúben Dias foi confrontado nos Estados Unidos com uma determinada situação para ser vendido. Se tivesses feito isso, tinhas ficado com o João Neves.

João Neves é realmente uma pedra no teu sapato.

No entanto, a tensão entre João Noronha Lopes e Rui Costa acabou por ganhar mais protagonismo.

Se quisermos falar das pessoas que saíram, talvez o recorde seja ainda seu, 58 dias. Talvez seja seu, para ir à sua vida.

Posso só dizer uma coisa? Isto é mentira, portanto, o que é que eu lhe digo?

O recorde ainda é seu. Está em acta.

Isto é mentira. Se você leu o artigo do Manuel Vilamim, Rui Costa, é que você não estava cá. Você dizia bandeira eleitoral do Vale e Azevedo.

Desde o futebol às infraestruturas, foram discutidos vários temas, mas o ambiente acabou por aquecer mais na discussão das finanças do clube, onde uns mostram que de facto leram os programas eleitorais, ao contrário de outros.

Contrariamente àquilo que acontece consigo, que não leu o meu programa, embora diga que eu tenha copiado ideias, mas não leu, eu li o seu.

De uma polêmica, saltamos para outra. Rui Costa já não era o visado, mas sim Noronha Lopes, acusado por Martim Mayer de ser eleitoralista e de criar um cargo que não existe.

Noronha Lopes apresenta como vice-presidente Nuno Gomes, simplesmente por questões eleitoralistas. Isso não faz sentido do ponto de vista de uma organização de uma empresa.

Já Martim Mayer não precisava de cargos inventados, apenas de um só homem.

Andris Jonker, mais uma vez, eu já combinei com ele.

Por fim, as modalidades. Um tema que veio com revelações de João Diogo Mantegas para o ciclismo.

Para quem ganhar as eleições, com o meu compromisso, demonstro aqui que o Benfica obviamente vai voltar a ter o patrocínio numa equipa de ciclismo.

As eleições do Benfica estão marcadas para o próximo sábado, dia 25 de outubro.