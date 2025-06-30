Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos em direto até Israel, ao encontro dos enviados especiais do Observador. Cátia Bruno está em direto conosco. Cátia, bom dia. Nesta altura, tu e o João Porfírio estão perto de Jerusalém, sendo que ontem visitaram um prédio destruído num ataque e conheceram até uma família cuja casa foi atingida.

É verdade, Luís. Bom dia. Nós ontem estivemos na zona de Bat Yam, que fica no sul de Tel Aviv, e conhecemos uma família que teve a casa completamente destruída, uma senhora de 83 anos que lá vivia. Entramos com ela e pudemos ver a destruição de perto. De fato, não restou absolutamente nada. Todas as divisões estavam completamente cheias de móveis destruídos, janelas completamente arrancadas, enfim, um cenário de destruição muito grande. Houve um míssil que caiu diretamente ali. Mas é curioso que, como dizias há pouco, parece que a guerra com o Irão já é passado. No fundo, aqui em Israel já se avançou, tanto olhando para a situação em Gaza como na Cisjordânia. Nós a Gaza não podemos ir, infelizmente, nenhum jornalista pode entrar na Faixa de Gaza neste momento, mas contamos ir à Cisjordânia hoje, onde recentemente foram mortos três palestinianos, pensa-se que por vários colonos, que também dispararam contra os próprios soldados israelitas. E portanto, a situação está muito tensa aqui, mais nessas regiões do que em Israel em si, em território israelita.

Podemos dizer que, de certa forma, já há uma normalidade por aí, depois daquilo que foi aquele conflito de 12 dias entre Israel e o Irão?

Sim, sem dúvida. Nas ruas de Tel Aviv, temos pessoas a jogar vôlei na praia, pessoas a correr, os restaurantes e os cafés estão cheios de gente. Eu falava ontem com um senhor que dizia: "Oiça, horas depois de cair o primeiro míssil, já estávamos todos na rua outra vez. Nós estamos habituados a isto". E portanto, a sensação para a maioria das pessoas é que não é muito diferente de outras guerras no passado. Há uma ideia de Israel estar sempre em guerra, estamos habituados a isso e portanto temos é que nos proteger. E não é uma situação assim tão anormal para o dia a dia da maioria dos israelitas.