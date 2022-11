"Levava o Vitinha do SC Braga, mas o Pepe não". As reações à convocatória de Fernando Santos nos cafés de Alvalade

No Café do Bairro e na Pérola Feliz, dois cafés em Alvalade, assistiu-se atentamente ao anuncio da convocatória para o mundial. As escolhas de Fernando Santos geraram discussão entre os presentes.