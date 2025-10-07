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Casa cheia em Lisboa com os líderes dos vários partidos que compõem a coligação presentes, com exceção de Mariana Mortágua, representada por Marisa Matias. E o mote foi praticamente idêntico. A quatro dias das eleições, é preciso apelar ao voto útil à esquerda.

Só há mesmo uma candidatura alternativa e aqueles que aqui não estão foi porque não quiseram estar. E não se podem desperdiçar votos. O voto consequente é o voto no Partido Socialista.

José Luís Carneiro que fez o remate, até porque há uma leitura nacional.

Ganhar Lisboa é ganhar o país.

Mas o mote sobre o voto útil foi deixado pelo mandatário da candidatura, António Vitorino.

Àqueles que não se juntaram, àqueles que não quiseram juntar-se, como é que se sentiriam na noite de domingo se a dispersão de votos abrisse a porta à apagada e vil tristeza da continuidade?

Entre os vários líderes presentes, Rui Tavares despediu-se do lugar de vereador no elétrico que outros não apanharam.

A primeira paragem desse elétrico chamado responsabilidade foi a de fazer esta coligação, de fazer este programa e de estar nesta candidatura liderada por Alexandra Leitão.

As referências à CDU sucediam-se, deixando espaço a Alexandra Leitão para falar de propostas e para um compromisso a curto prazo, para cumprir até 13 de novembro.

Criar o fundo de apoio às vítimas do Elosador da Glória, intentar uma providência cautelar contra o aumento dos voos no Aeroporto de Lisboa, aprovar o regulamento do alojamento local e promover uma grande operação de higiene urbana na cidade em 30 dias.

A cabeça de lista da coligação que junta o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PAN, num jantar-comício no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, que juntou mais de um milhar de apoiantes.