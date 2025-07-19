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Uma Iniciativa Liberal como uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marca o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento ao Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores. Pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os treinos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade! Viva a Iniciativa Liberal! Viva Portugal! Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal. Já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

Liberal, liberal, liberal, liberal, liberal.