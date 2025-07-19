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Aquilo que vos proponho é uma Iniciativa Liberal revigorada. Este é, mais uma vez, o momento de afirmar as nossas ideias sem concessões.

Mariana Leitão quer ser uma líder de mudança na Iniciativa Liberal. Reconhece que o partido não está como queria.

A Iniciativa Liberal não tem as condições para contribuir para uma solução de governo. Assumimo-lo sem quaisquer complexos. A nossa função hoje é outra.

Enquanto a Iniciativa Liberal não é governo, Mariana Leitão quer levar um ímpeto reformista ao governo.

O atual governo da AD pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais. Não aceitamos o papel de figurantes num sistema que queremos transformar.

E deixa um aviso a Luís Montenegro: se o governo quer o apoio da IL, tem que deixar os liberais mostrarem como se muda o país.

Explicar claramente a este governo e a esta maioria qual o significado da palavra coragem e apontar claramente para qual o caminho da mudança. Esperemos, então, para ver se este governo terá a coragem para dar os passos necessários e não cometerá erro algum sem o nosso aviso.

Mariana Leitão é hoje eleita quinta presidente da Iniciativa Liberal, a primeira mulher à frente do partido. Tem dois meses para preparar a corrida às autárquicas. Diz que é a oportunidade para mostrar ao país que a Iniciativa Liberal também sabe governar.

Queremos mostrar que é possível governar com rigor, transparência e responsabilidade, que é possível colocar os cidadãos à frente dos caciques e que o poder local pode e deve ser um espaço de liberdade, de autonomia e de mérito. Os autarcas liberais que se perfilam neste novo ciclo não serão meros gestores de freguesias ou conselhos. Serão agentes de mudança