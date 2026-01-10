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De visita a um centro de dia, Luís Marques Mendes passou por uma aula de boxe e calçou as luvas.

Não dou soco sem ninguém. Isto é desporto.

Mas à saída logo disparou um gancho à direita.

Agora Cotrim Figueiredo escreve ao governo, quer dizer que aparentemente está muito próximo e apaixonado pelo governo. Mas há um mês atrás considerava o orçamento de Estado apresentado pelo governo, um orçamento péssimo. Portanto, há um mês estava todo contra o governo num instrumento essencial. Agora, só para conquistar votos, põe-se ao lado.

E insiste no ataque.

Eu acho que mesmo na política tem que haver um bocadinho mais de decência e de coerência. Quem se comporta desta maneira, não tem crédito para ser candidato presidencial. Acho que isto é, de facto, um pouco o grau zero.

Já em modo mais defensivo, Marques Mendes critica a excessiva politização da saúde e quer esclarecimentos.

É pedir esclarecimentos ao governo, evidentemente. É pedir informações, é perguntar por que é que as coisas aconteceram e o que é que vai ser feito.

Na tentativa de sair na frente, sugere o fim de nomeações partidárias no SNS.

E os grandes partidos nem gostam sequer disto, porque gostam de liberdade para nomear as pessoas mais próximas de si, com base no cartão partidário. Não. Eu digo, pelo menos na saúde, em todas as áreas da saúde, a escolha dos dirigentes deveria ser na base de concurso público.

Marques Mendes, que contou esta manhã em Cascais com o apoio de António Lobo Xavier, que fez uma aposta no vencedor do combate.

Eu tenho as minhas apostas. Eu fiz apostas.

Quais são as suas apostas?

As minhas apostas é que o doutor Luís Marques Mendes ganha as eleições.

Ganha, mas passa?

Eu acho que no fim da corrida, isto é uma corrida maratona, tal como as coisas políticas estão no país, no fim, a minha aposta é essa. E uma aposta pesada.

Mas para lá chegar, a estratégia ainda vai sendo afinada.

É sempre bom estar bem à defesa e estar bem ao ataque. É desporto total