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Esperou praticamente até o fim da contagem de votos e ficou a um vereador da maioria absoluta. Contas feitas, Carlos Moedas conseguiu uma votação mais expressiva e, por isso, canta vitória.

Os resultados destas eleições foram claros. Tivemos mais de 30 mil votos do que da última vez. É esse o resultado dessa eleição. Ganhámos as eleições, ganhámos, reforçámos a nossa votação e os lisboetas, no fundo, disseram com clareza que querem mais Moedas.

Apesar de não ter conseguido a maioria absoluta, o reeleito presidente entende que o vereador, que acrescentou ao executivo, é suficiente para conseguir cumprir mais medidas do programa eleitoral.

Por razões de governabilidade, não conseguimos fazer tudo no primeiro mandato. Agora sim, vamos conseguir.

E, por isso, deixa também um aviso à oposição para que não crie instabilidade. Isto porque Lisboa entendeu reforçar a votação.

Os lisboetas, com esta votação, foram claros: não querem instabilidade. Não foi nisso que votaram. Os lisboetas querem estabilidade na pluralidade desta cidade. E essa estabilidade exige muito de nós, exige um esforço adicional de todos nós, um esforço de diálogo, de compromisso, de moderação.

E mesmo sem maioria, Carlos Moedas afasta a possibilidade de distribuir responsabilidades para outros partidos, excluindo, desde logo, o Chega.

Não há aqui negociação com ninguém. Há uma mesa com 17 vereadores. Esses vereadores estão lá sentados e eu tenho que dirigir essas reuniões e tenho que encontrar soluções à volta dessa mesa. É aquilo que vai ser feito. Agora, eu não tenho nenhuma coligação com o Chega, nem nunca vou ter, nem nunca tive.

Carlos Moedas ao som de "One More Time", na renovação do mandato para mais quatro anos à frente dos destinos de Lisboa.