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A minha sugestão: olhos no futuro. O passado está lá atrás e o passado, já agora, é um passado relevante.

Em tom de ajuste de contas, Rui Rocha deixou recados para fora, mas principalmente, recados para dentro.

Os três últimos presidentes, por motivos diferentes, não acabaram os mandatos para que foram eleitos. Ora, isso tem motivos diferentes, seguramente, mas tem um significado. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido, compreendam isso.

O presidente missionário do Iniciativa Liberal assegura que a decisão de deixar a liderança do partido foi sua e de mais ninguém. E enquanto Mariana Leitão quer regressar às bases do partido e recuperar a irreverência e a radicalidade do ADN liberal, Rui Rocha responde a quem o chama de moderado.

Fomos fortemente pressionados para fazer uma coligação pré-eleitoral em que nos davam aquilo que quiséssemos. E nós dissemos que não, porque nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido.

Não está disponível para assumir novos cargos na Iniciativa Liberal e defende o seu legado, pede ao partido que fale mais para fora e menos para dentro.

Nós somos muito chatos, às vezes, no partido. O que eu quero dizer com isso? É que dedicamos muito tempo a publicar em chats, mas por cada 15 mensagens que publicarem nos chats do partido, publiquem um artigo de opinião no órgão de comunicação social. Ajudem o partido! Como não?

Rui Rocha assegura que agora, enquanto ex-líder, vai respeitar, acima de tudo, os interesses do partido, promete um certo silêncio e diz estar focado na corrida eleitoral que está a liderar em Braga.