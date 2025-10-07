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Luís Montenegro coloca todas as fichas em cima da mesa para reconquistar as Caldas da Rainha. Afinal, o líder do PSD vê o conselho como um amuleto da sorte.

Eu estive aqui duas vezes. Na campanha de 2024, que vencemos, e estive aqui na campanha de 2025. Não há duas sem três.

A localização do novo hospital do Oeste rapidamente dominou todos os discursos e com alguns avisos ao governo, apesar da mesma cor política. Quem o diz é Hugo Oliveira, candidato do PSD a presidente da Câmara das Caldas da Rainha.

Mas como presidente da Câmara Municipal, vou ser, e vou ser presidente da Câmara Municipal, serei intransigente na defesa do meu território, dos meus concidadãos.

Críticas semelhantes foram deixadas pelo histórico social-democrata Fernando Costa, o antigo autarca é candidato à Assembleia Municipal e avisa diretamente o Luís.

Cuidado, Luís. Sabe por quê, Luís Montenegro? Sabe por quê, seu primeiro-ministro? É que esta decisão de pôr o hospital no Bombarral, pior do que isso, é a vigarice de um estudo.

Os sociais-democratas exigem que seja feito um novo estudo para escolher a localização deste hospital, depois do último governo socialista ter escolhido o Bombarral. E a estes apelos, segue-se Luís Montenegro.

Eu não tenho por hábito aproveitar os momentos eleitorais pra criar expectativas.

Responde assim.

Nós suspendemos o processo que estava em curso para aprofundar a avaliação sobre a decisão da construção da localização do hospital de hoje.

Casa cheia na Expoeste para reconquistar a região. Antes, o PSD a conseguir ser bem menos mobilizado nas ruas do Entroncamento. Valeu a Luís Montenegro, Maria Cremilinda é a fã maior do líder do PSD.

Isso daqui é uma grande responsabilidade.

Todos os dias eu estou endireitar a fotografia. Às vezes eu-

Vamos tirar outra. Vai levar outra hoje.