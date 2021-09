O "humanista" Medina, que acusa Moedas de ver eleições como "desforra de um jogo de futebol"

No Pátio da Galé, em Lisboa, Fernando Medina voltou a apontar baterias ao principal adversário. Antes, falou António Costa, que elogiou o candidato do PS - "o grande presidente da Câmara do séc. XXI".