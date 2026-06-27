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Há 15 anos, o Ministério da Saúde português contratou 42 médicos colombianos para preencher as falhas nos centros de saúde de Lisboa e do Algarve. Seis anos depois, surge entre alguns desses médicos e amigos colombianos estabilizados no país, o grupo Folclore Colombia. Até hoje, todas as semanas, o grupo de folclore reúne imigrantes colombianos pra divulgar uma Colômbia alegre em Lisboa, mas também pra criar uma comunidade. É o que nos conta o diretor do grupo, Carlos Pérez.

O principal objetivo nosso é divulgar a cultura colombiana, mostrar uma Colômbia alegre, mas o segundo objetivo do grupo é criar uma comunidade de colombianos. Também aqui encontram soluções às diversas necessidades que implica a migração, como encontrar um trabalho, onde arranjar um local para viver. Está tudo relacionado com entorno de amizade.

Paula Garzón, uma jovem imigrante membro da Folclore Colombia, explica que este grupo se destaca por estar bem integrado em Portugal.

Nós tivemos um festival há dois meses e foi em Santarém, também foi um festival internacional. Nós vamos realmente representar um país e também estão outros países, mas eles vêm mesmo do país de origem. Nós somos quase um dos únicos países que somos estrangeiros, mas moramos mesmo no próprio país. Eu acho que as pessoas gostam imenso disso.

E no jogo contra Portugal, o irmão de Paula, Santiago Garzón, que integra também o grupo Folclore Colombia, está decidido que é a Colômbia a equipe a que vai apoiar.

100% por Colômbia. Muito amor e muita esperança. Eu tô agradecido por estar cá, mas é o meu país de nascença e sempre vou estar agradecido por eles.

O grupo Folclore Colombia vai estar presente no Terreiro do Paço para ver o jogo entre a Colômbia e Portugal.