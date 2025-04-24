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O bacalhau é a estrela do Tre Popazi, um restaurante português aqui em Roma, no Vaticano, e que chegou a ser frequentado pelo Papa Francisco. Carlo, proprietário deste restaurante, conta-nos que o Papa foi aqui trazido quando era cardeal, quando visitava Roma, era aqui trazido por outros cardeais que vinham aqui também comer a este restaurante.
Ele, quando vinha aqui de visita, o cardeal Bergoglio, trazia aqui para comer juntos. Ele começou a pegar o hábito de vir comer aqui.
E gostava de comida portuguesa?
Sim. Digamos que naquela altura que ele vinha ainda, a gente não fazia cozinha portuguesa, era só cozinha italiana.
E da cozinha italiana, o Papa Francisco gostava, por exemplo, de carbonara.
Gostava muito de carbonara, estes pratos típicos. Depois já começamos a fazer cozinha portuguesa, mas ele praticamente já era Papa e, portanto, já não podia vir.
Agora o restaurante já serve pratos portugueses, mas Carlo confessa que a logística está complicada por causa da grande afluência de pessoas.
É mais confusão, porque também tem problemas com fornecedores que não podem entrar com os carros pesados para fazer entregas. Por resto, esta já era uma altura de muito trabalho, é mais confusional, mas é assim.
À hora de almoço, já alguns clientes se sentavam na esplanada do Treppopasi, debaixo da bandeira portuguesa, a identificar este restaurante onde não faltam especialidades como a carne de porco à alentejana, até ao típico bacalhau e ao pastel de nata