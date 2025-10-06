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Foram três candidaturas, onde se ouviu o nome de outros candidatos. A começar pela caravana socialista, onde Manuel Pizarro acusou o adversário Pedro Duarte de se basear em inteligência artificial.

Como o meu adversário, pelo ChatGPT, à procura de exemplos mais ou menos esdrúxulos do que é que aconteceu em Seul ou em Cingapura. Eu trato de coisas que são realistas e que são suscetíveis de ser adaptadas à cidade do Porto.

Mas na resposta, o candidato do PSD/CDS-L virou o jogo para seu lado.

Se esse epíteto do ChatGPT quer dizer que eu sou o candidato moderno, eu talvez aceite isso.

Mas as críticas a Pedro Duarte não ficaram por aqui. Também na campanha do Chega, Miguel Corte-Real apontou o dedo àquele que diz ser um candidato tático.

A política não é só tática. E o Pedro Duarte ontem admitiu no Observador que criou um focus group e por isso descobriu que havia insegurança no Porto e que por isso é que agora fala da insegurança e da criminalidade. Mas é preciso fazer um focus group? É preciso? Eu fiz um focus group, andei na rua durante quatro anos. Eu não ando na rua porque sou candidato e isto faz a diferença.

As críticas apontadas por Miguel Corte-Real têm também tocado nos parecenças no tema da imigração. Ora, Pedro Duarte desvaloriza.

Eu tenho alguma dificuldade em comentar isso, tendo em conta a personalidade em causa. Ele talvez se identifique com as propostas do PSD ainda e, portanto, eventualmente esteja a fazer alguma confusão. Esse desenho partidário é irrelevante.

A troca de acusações entre candidatos à Câmara do Porto no arranque da última semana de campanha.