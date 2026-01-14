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Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Cotrim Figueiredo não tem dúvidas.

Marques Mendes já está fora da corrida e com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

Cotrim apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê.

Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Guilherme Melo já não conta, porque não tem hipótese de chegar à segunda volta. Um voto em André Ventura garante que António José Seguro, do Partido Socialista, é eleito.

Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal deixa ainda um conselho aos adversários.

Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor.

E Cotrim de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil.

É útil porque é ambicioso. É útil porque traz mudança. É útil porque incomoda os interesses instalados. É útil porque coloca Portugal à frente.

Portugal à frente tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Cotrim de Figueiredo, coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015, mas coincidência dizem que há poucas e com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Cotrim já só pensa no cenário no próximo domingo.

Vamos fazer história juntos? Vemo-nos na segunda volta.