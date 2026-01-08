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Manhã em Sintra ao sabor de um travesseiro. Sentado na Casa da Piriquita, António José Seguro recebeu um abraço que conhece bem.

Doutor João Soares, como é que está?

O meu querido amigo.

João Soares na campanha do socialista, um dia depois de se ouvir em Lisboa: "Seguro é fixe".

Muito emocionante e eu sei há muitos anos que Seguro é mais que fixe. É, sobretudo, um homem profundamente decente e é por isso que eu o apoio.

O apoio forte, mas a presença discreta do filho de Mário Soares em plena campanha eleitoral.

Eu recomendo vivamente também as queijadas e não apenas os travesseiros.

Candidatos travesseiros e candidatos queijadas. António José Seguro explica, dentro da Casa da Piriquita, o que o separa dos outros candidatos.

O Presidente da República vem para agregar, vem para unir, tem que ser um referencial de todo o país e não ser um sectário, ser um extremista.

Depois de uma curta arruada no Cacém, a comitiva trocou os carros por comboios e António José Seguro, sentado lado a lado com dois jovens estudantes, um que joga à direita e outro à esquerda, voltou a recorrer ao futebol para pedir mais ação.

Isto na política, o melhor é mesmo atacar os problemas. É isso que é preciso. Menos conversa e mais ação.

A caravana socialista, a partir de Lisboa, em direção ao Alentejo.