Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Diz que os astros parecem que estão a alinhar, não é? Vamos a isso. Corpos não são matéria, desumando corpos.

Embalado pela música e pelo apoio de Agir, e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura.

Mas não chega passar à segunda volta, e aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr português contra português, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita, mas em nome da democracia.

E mais, este é um dever não apenas de um campo político, da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos, onde construímos o país que queremos.

As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem.

É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje saiu uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar.

E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única. E lembra que está fora da influência do Partido Socialista.

Depois do Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura.

Ao décimo dia de campanha, Seguro sobe a fasquia. Quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta.