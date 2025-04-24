Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O enviado especial do Observador está em direto do Vaticano. Luís Soares, algumas das pessoas que estão na Praça de São Pedro são turistas que já tinham marcada a viagem para Roma para estes dias.

Isso é muito visível até no fato das filas serem muito diferentes na via central, na Via della Conciliazione, em direção à Praça de São Pedro. Temos uma longa fila de pessoas paradas ou a andar muito devagar para irem em direção à Basílica. De resto, a praça aqui já está muito mais composta do que às primeiras horas do dia. As filas vão aumentando conforme as horas vão passando, mas nas laterais desta mesma via vão passando alguns turistas e é possível ver que vêm em grupos devidamente identificados, outras são pessoas que vêm por motu proprio. Um desses exemplos é Emanuel Pinto. Ele veio de Vila do Conde, mais a mulher. Chegaram há instantes a Roma. Já tinham a viagem marcada e foram, de certa forma, apanhados desprevenidos por toda esta homenagem ao Papa Francisco.

Calhou mesmo, já tínhamos marcado a viagem e calhou mesmo. Calhou ser este acontecimento.

Isso prejudica o seu passeio, digamos assim, ou não?

Não. Só se demora mais tempo para ir para aqui ou para acolá, mas faz-se tudo tranquilo.

Já estiveram lá dentro na Basílica?

Ainda não.

Pretendem ir?

Chegamos agora. Se der para ir, vamos. Estamos a ver primeiro como é que funciona.

Esta família de Vila do Conde ainda não esteve na Basílica, mas eventualmente lá irá. Quem já esteve foi Iracema, do Brasil, que confessou à Rádio Observador que foi um momento muito emocionante.

É muito emocionante, porque realmente não só a construção é grandiosa, mas é um momento histórico. Infelizmente, um momento triste, mas que foi muito emocionante também, de poder ver, nessas circunstâncias, o Papa de perto.

Veio de propósito para o velório ou já vinha a Roma de qualquer modo?

Não, eu vinha de viagem para Roma. No dia do falecimento dele, eu estava no trem vindo para Roma e aí aconteceu, infelizmente. Aí aproveitei que já vinha para cá e participei do velório.

Mais uma participante neste velório, neste caso, uma turista que foi apanhada por esta homenagem ao Papa Francisco. É muita gente, são muitas as filas e grandes as filas que se continuam a formar. Uma delas, por exemplo, na outra lateral, onde estivemos já esta manhã também, já tem cerca de 2 km de extensão. Vai se juntando cada vez mais gente para estes últimos dois dias, últimas horas de homenagem ao Papa Francisco, hoje e amanhã, que vai decorrer esse velório.

A reportagem direto do Luís Soares está no Vaticano. A grande afluência de fiéis e também a presença de quase duas centenas de delegações estrangeiras já levaram a um reforço da segurança no Vaticano.