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Esta decisão decorre de questões de Estado e de compromissos de Estado institucionais e portanto terá que se respeitar. Há, por um lado, obviamente, a posição institucional e de Estado e, por outro lado, há o que são as celebrações populares que todos os anos mobilizam milhares de portugueses. Nós temos visto uma crescente adesão de pessoas de todas as gerações, todos os partidos políticos, todos os credos, a aderirem constantemente às iniciativas do 25 de Abril. A par disso, a par do que vai acontecer amanhã na Avenida Liberdade e noutras partes do país, há muito que as celebrações estão em marcha e há exposições, há iniciativas, há concertos, há espetáculos por todo o país que não se centram exclusivamente nestes dias. E portanto, Abril continua felizmente a celebrar-se hoje, amanhã e durante vários anos, esperemos.