7 mil casos diários no norte? "No pior cenário. No melhor, chegaríamos a 3 ou 4 mil" daqui a 10 dias

Milton Severo, responsável pelas projeções do Instituto de Saúde Pública da UP, explica que daqui a 10 dias pode haver 7 mil casos diários no norte, caso não sejam adotadas medidas mais restritivas.