A mensagem do amigo benfiquista para Rui Borges. "Vai levar o Sporting a bom porto"

Armando Lemos é amigo de Rui Borges. Dono do restaurante "O Forno", que fica a 200 metros do estádio do Mirandela SC, Armando não têm dúvidas: "é um grande comandante de homens".