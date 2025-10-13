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Neste jornal temos agora em direto a nova presidenta da Câmara de Coimbra. Ana Abrunhosa, muito bom dia. Imagino que tenha muito poucas horas de sono. Conseguiu a presidência, mas sem maioria. Como é que vai governar nos próximos quatro anos?

Bom dia. Vou governar como se governa nestas situações, com pontes, com diálogos, mas como sabe, há muitos poderes que são do presidente e, portanto, vamos governar contra todas as probabilidades. Ganhámos a câmara e devo dizer que foi possível graças a uma coligação unida e a um esforço de campanha grande, ouvir as pessoas, estar próximo das pessoas.

E vai governar agora caso a caso, dossiê a dossiê ou tem algum parceiro preferencial com quem lhe parece que seja possível mais facilmente construir pontes?

Vamos governar e implementar o nosso programa. Ele é um programa em que os cidadãos por Coimbra se reviram e, portanto, são medidas pacíficas na habitação, nos transportes, na mobilidade, em muitas áreas. E portanto, acredito que não será difícil encontrar consensos. Para já, é acabar de constituir a equipa e é começar a implementar a partir do primeiro dia.

Já falou na habitação. A habitação e mobilidade eram as principais prioridades desta campanha. Há alguma primeira medida que queira apresentar nesse sentido e que passe já a dar um sinal do que vai ser a sua gestão?

A principal é mesmo o rejuvenecer a população, porque nós temos milhares de alunos todos os anos em Coimbra e não conseguimos ser suficientemente atrativos para esses jovens. E isso depende da habitação, depende da qualidade dos transportes, depende da qualidade do espaço público. E, portanto, a primeira coisa a que me vou dedicar é, de facto, a reunir com a Câmara, a reunir com as pessoas da Câmara e a começar com os dossiês mais urgentes. Aqui, neste caso, é definir prioridades no que toca aos primeiros passos para começarmos este dossiê da habitação, que tem muitas frentes, desde um conjunto enorme de habitações que estão fechadas e com condições de habitabilidade, conversar com os proprietários e perceber como é que podemos pôr essas casas no mercado, é fazer acordos com cooperativas e com o setor privado para construírem casas, não só para as comunidades desfavorecidas, mas para a classe média. Não tem havido qualquer política de habitação para a classe média e todos hoje sabemos que muitas famílias pagam com muita dificuldade a renda das suas casas e, portanto, temos que aumentar a oferta para ir controlando os preços da habitação.

E também com esse objetivo de reter a população mais jovem. Ana Abrunhosa, faz alguma leitura nacional destas eleições?

Não, eu seria muito cautelosa a fazer uma leitura nacional destas eleições. Nós estamos a falar de eleições muito diferentes. Nós estamos a falar de eleições em que as pessoas confiam, sobretudo nas equipas. E como pode ver, muitos apresentávamos propostas muito semelhantes, que correspondem basicamente também à necessidade das pessoas.

E às preocupações das populações. Mas não vê aqui uma espécie de prova de vida para o Partido Socialista?

O Partido Socialista é um partido, eu, como sabe, represento uma coligação, mas aqui o Partido Socialista é o partido que maior representatividade tem no poder local, na gestão de proximidade. E as últimas eleições legislativas mostraram-nos precisamente que tínhamos que demonstrar isso nas autárquicas, estar em proximidade, fazer uma coisa que foi muito difícil: fazer as pessoas acreditarem em nós, fazer as pessoas acreditarem que não estávamos a falar de meras promessas. Da nossa parte, penso que o que resultou muito foi a proximidade. Nós fizemos o nosso programa com as pessoas, fizemos o nosso programa na rua, nas reuniões, e depois as pessoas acreditaram que somos capazes. Foi essa a diferença.

Foi essa a diferença e foi isso que a levou à vitória ontem à noite. Ana Abrunhosa.

Há aqui uma questão que eu queria sublinhar. A confiança ganha-se todos os dias na rua. E, portanto, nós vamos continuar esta política de proximidade, celebrando sucesso, justificando o que corre menos bem, porque as pessoas compreendem. As pessoas só não compreendem que os políticos não falem com elas, porque no fim do dia as pessoas decidem bem e são compreensivas. Não podemos é viver numa bolha muito nossa