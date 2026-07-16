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Ao contrário daquilo que era suposto, na verdade, hoje fomos informados que os pais têm que requerer que a prova em formato digital chegue aos e-mails dos encarregados de educação. Esta é a novidade deste processo, até porque as provas nunca tinham sido em formato digital, tirando a filosofia do ano passado, mas este é um procedimento que não compete só às escolas, que irão fazer o trabalho que têm a fazer, mas anteriormente, os pais têm que fazer este processo, têm que requerer à escola para ter acesso em formato digital aos exames dos seus educandos.

Mas acredita que este esclarecimento chega tarde?

Isto está tudo a ser adiado, está tudo a chegar tarde. Nós sabemos disso, é um esclarecimento que devia chegar atempadamente. As provas deviam ter decorrido atempadamente e isso também é uma situação constrangedora em relação ao que estamos a viver neste momento. Mas isto é um dos nossos problemas. O grande problema neste momento nem é isto, é saber se amanhã, sexta-feira, as pautas serão afixadas. Esse é o grande problema, porque se isso não acontecer, nem falaremos o que os pais podem pedir, nem estamos a falar se os pais podem pedir ou não a prova em formato digital. Deixa de ser problema isso. O grande problema, o verdadeiro problema nesta hora, são quase 18h, é na verdade, saber se amanhã, sexta-feira, durante o dia, e o dia tem 24 horas, os diretores vão ter a hipótese de afixar as pautas. Esta é a grande questão. E qual é a resposta? É aguardar, é ver para crer, como Santo Tomé.

O Ministério não tem dado mais esclarecimentos, não tem tranquilizado os diretores das escolas? Como é que tem sido essa comunicação do Ministério?

Não temos tido contacto com o Ministério. São momentos de ansiedade, são momentos de enorme expectativa, são momentos que os nossos alunos devem estar a viver e não vão esquecer jamais na vida.

Mas tentaram esses esclarecimentos com o Ministério?

Não tentámos, mas temos acompanhado as notícias e sabemos que o Ministro da Educação, com certeza, que neste momento está a gastar, desculpe a palavra, todas as fichas para que o processo não morra na praia, até porque ele está a escassas décimas de obter os 100%, sinal que todos os itens das provas estariam classificados. Ele neste momento está a dar tudo por tudo, numa situação que me parece já uma longa maratona, uma autêntica novela mexicana, que é bom que não tenha próximos capítulos e que termine o quanto antes, a contento dos nossos alunos e a contento da educação.

Mas tem agora esse medo que haja uma segunda parte desta novela, como estava a dizer, concretamente sobre estes pedidos para ver as provas e depois dos processos de reapreciação, que se esperam que sejam muitos, pode também atrasar todo o processo que aí se seguirá.

De certa forma, isso pode acontecer, mas também há algum receio de que a plataforma não esteja devidamente afinada, que o processo de digitalização não esteja ainda a 100%, porque sabemos que este modelo de correção de provas do ensino secundário vai ser usado para a semana, ou seja, na segunda fase, se esta não for adiada. O Ministro da Educação disse hoje que de facto iriam usar este modelo, que me parece ser positivo, só que é como se nós tivéssemos, por exemplo, um Rolls Royce com umas rodas de uma bicicleta. Não funcionou. Espero que na próxima semana, se for a altura das provas de exames da segunda fase, de facto, a plataforma funcione em pleno e que o processo de digitalização não claudique como claudicou durante todos estes dias.

E em relação ainda a essa nova informação de que os pais vão ter de pedir para ter acesso às provas dos filhos. É um processo relativamente fácil? Houve hoje reuniões do Educa a explicar como é que vai funcionar essa parte.

Isso mesmo. Sim, houve hoje duas reuniões, uma às 14h30 e outra às 16h, com o mesmo objetivo.

Reuniões que foram adiadas, que deviam ter acontecido ainda durante a manhã.

Uma delas foi adiada às 10h, passou tudo para a parte da tarde, mas percebe-se que é uma plataforma que nós não temos ainda na nossa posse, mas vai chegar hoje ou amanhã essa plataforma, que nos foi demonstrada e que nos foi explicado passo por passo aquilo que temos de fazer. Percebe-se que é intuitivo, percebe-se que é fácil de preencher, mas dá trabalho. Nós, escolas, temos que ter o número convencional do aluno em relação à prova que fez, temos que ter o e-mail do encarregado de educação, temos que ter, neste caso concreto, também o requerimento do pai ou da mãe a pedir, de facto, que seja enviada a prova em formato digital, ou seja, há aqui algum trabalho que as escolas terão que fazer, mas parece-me ser um modelo célere também.

Mas há algum tipo de prazo para que esse requerimento seja apresentado?

Isso não foi falado, mas deve ser apresentado rapidamente. Eu diria, se as provas saírem amanhã, aliás, se as pautas forem afixadas amanhã, eu, enquanto encarregado de educação, requeria logo ao diretor do agrupamento que me facultasse essas provas do exame do secundário. Portanto, rapidamente.

Está preparado para amanhã chegarem pais às escolas a dizer que então disseram-nos que ia ser automático e afinal temos de ter um requerimento?

Sim, há aqui uma ação da parte dos pais. Eu penso que isso não é a parte mais complicada, mas na verdade há aqui uma ação da parte dos pais. Os pais não podem ficar de braços cruzados. É verdade, não podem ficar. Há aqui uma ação, que é uma novidade, da parte dos pais. Depois o problema, o trabalho que vai ter vai ser a escola, não são os pais. Os pais têm a tarefa mais fácil, é requerer, é pedir nas escolas e podem pedir por e-mail e podem pedir presencialmente. Mas aqui depois o trabalho vai ser nosso, porque temos que encontrar o e-mail do pai, do encarregado de educação, temos também que ter ao nosso lado o número convencional e temos que dizer na plataforma que o exame em formato digital pode seguir para aquele encarregado de educação. As escolas estão aptas para fazer esse trabalho. Nós sempre estivemos do lado da solução e nunca do problema, embora alguns políticos não reconheçam isso, nomeadamente o primeiro-ministro, que disse que foi infeliz nas informações que teve há dois dias, que foram imprudentes Que foram infelizes e que foram muito injustas para uma comunidade educativa que está a fazer o melhor. Nós temos 11 mil professores que são 11 mil heróis, aos quais devemos bater palmas, como batemos palmas aos médicos na altura da pandemia. Portanto, eu queria aqui tirar o meu chapéu a estes 11 mil profissionais, mas ao fim ao cabo, aos mais de 120 mil professores que trabalham nas escolas, quer públicas, quer privadas, que todos os dias fazem o melhor e que necessitam de ser reconhecidos. Às vezes, uma palavra chega, um aconchego é importante, sobretudo numa fase que estamos a viver.

Só para confirmar aqui uma questão. Pelo que eu percebi, a plataforma através da qual vai ser feito esse requerimento e vai ser feita a consulta dos exames digitalizados, ainda não foi disponibilizada para as escolas.

Muito bem. Não chegou, chegará hoje, chegará amanhã, não chegou ainda. Eles fizeram aí já para a turma.

Ainda hoje?

Não sei, não sabemos, mas não chegou. Nós fizemos uma inscrição e mesmo que chegue, aquilo tem que estar carregado. Ou seja, vamos supor que hoje chega a plataforma. Nada serve se não estiver lá carregado as provas de exame. E elas, na minha opinião, só podem estar carregadas quando o processo finalizar, ou seja, quando o ministro atingir os 100%. Enquanto isso não acontecer, eu vejo com dificuldade eles poderem carregar essa plataforma. Parece que chegou agora a plataforma, mas lá está, se não está carregada, não vale nada e não deve estar carregada. Vamos ver.

Ok, mas já chegou a plataforma, só ainda não está carregada.

Deixe-me confirmar. A minha colega diz que sim, que já chegou, mas chegou o link para nós termos acesso à plataforma. Agora, ela só é útil quando estiver carregada. E só está carregada quando, na minha opinião? Só está carregada quando o ministro achar que estão 100% dos itens corrigidos e aí, sim, pode de fato carregar as plataformas de todas as escolas. Enquanto isso não acontecer, de pouco adianta termos a plataforma, porque não encontramos lá nada.

Muito obrigada pela sua disponibilidade, Florent Lima.