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E começamos este jornal das 9, Carla, com as autoridades portuguesas e espanholas que estão já a fazer buscas para tentar encontrar os suspeitos de tráfico de droga responsáveis pelo acidente que matou um militar da GNR no rio Guadiana.

É o que indica um comunicado da GNR que acaba de ser divulgado. O acidente aconteceu ontem à noite no rio Guadiana, ao largo de Alcoutim, distrito de Faro, muito perto da fronteira com Espanha. A Guarda Nacional Republicana recebeu um alerta para a presença de uma lancha rápida no rio Guadiana, suspeita de tráfico de droga. Quando a tentava abordar, houve uma colisão seguida de incêndio a bordo da lancha dos alegados traficantes. A embarcação foi encontrada a arder e os alegados traficantes estão a monte. Estão a decorrer buscas no terreno para os tentar localizar. Está conosco em direto neste jornal o tenente-coronel Carlos Canatário, é o porta-voz da GNR. Muito bom dia, senhor tenente-coronel. Há mais alguma informação sobre os suspeitos e onde poderão eles estar?

Muito bom dia. Não, de facto, foi aquilo que referiu. Neste momento decorrem diligências tanto no rio Guadiana como nas suas margens, no sentido de recolhermos alguma prova material e de localizar os suspeitos que continuam a monte.

Não sabemos sequer quantos são.

Não, essa informação não temos. As buscas decorrem no sentido de tentar perceber se são detetadas algumas movimentações referentes a esta situação. Não conseguimos avançar de quantos suspeitos serão.

Mas há forte convicção de que estaremos a falar de traficantes.

Sim, como referiu, esta embarcação de alta velocidade ou lancha rápida, como habitualmente é designada, foi detetada pelo nosso sistema integrado de vigilância ao entrar no rio Guadiana. De imediato, a nossa secção de patrulhamento marítimo do destacamento de controlo costeiro de Olhão foi acionada e na tentativa de abordar a mesma, foi abalroada, o que resultou, lamentavelmente, na morte do nosso militar e de mais três militares que ficaram feridos. Mas como referiu, as características da embarcação fazem-nos presumir que se tratava de uma situação de tráfico de estupefacientes, porque são este o tipo de embarcações que são utilizadas para este fim.

Confirma também que a Guarda Civil Espanhola está envolvida agora nas operações no terreno, isto porque há a possibilidade de os suspeitos terem fugido para Espanha?

Sim, como sabemos, o rio Guadiana separa os dois territórios. Nós temos uma coordenação muito forte e muito permanente com a Guarda Civil e logo no momento da informação relativamente à entrada da embarcação no rio Guadiana, trabalhámos em conjunto. No momento logo posterior, a Guarda Civil prestou-nos todo o apoio e, portanto, sim, neste momento decorrem buscas com o apoio da Guarda Civil, mas permita-me também referir com o apoio da Polícia Marítima e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Há alguma informação ou algum apelo que possa dar à população da zona?

Sim, sobretudo, uma solicitação para que se detetarem movimentos suspeitos, seja de indivíduos apeados ou mesmo em circulação, qualquer movimento suspeito que possam detetar naquela zona, que possam de imediato informar a Guarda Nacional Republicana que será muito útil para nós.

Imagino que seja importante também poder haver essa atenção por parte da população. Tenente-coronel, já aqui demos conta de uma vítima mortal, de três feridos. Sabe dizer-nos o estado dos guardas?

Os militares foram para o hospital como feridos leves. Temos a informação de que um militar terá partido um braço, e o outro militar umas escoriações e dores nas costas. Nada, felizmente, de muito relevante, tendo em conta o incidente trágico que lamentavelmente provocou a morte do nosso militar.

Muito obrigada, tenente-coronel Carlos Canatário, é o porta-voz da GNR, que ia dar-nos mais informações sobre a fuga destes alegados traficantes. Há pouca informação nesta altura. As buscas prosseguem também em Espanha. No comunicado divulgado há instantes, a guarda lamenta profundamente a morte do militar e apresenta os votos de pesar à família e aos colegas