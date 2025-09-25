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Por experiência própria, em 2019, presenciei, estudei e monitorizei o furacão Lourenço quando estive nas Flores, há quase seis anos. Por experiência própria, o furacão Lourenço passou a oeste das Flores, mesmo assim provocou a destruição do porto das Lajes, tal como tinha avisado e colaborado com a Proteção Civil na altura, o comandante Carlos Neves. Essa situação é bem diferente, porque irá passar mesmo por cima do grupo central. E conhecendo a ilha do Faial como conheço, penso que poderá sofrer danos, sobretudo no porto e nas zonas perto das áreas ribeirinhas, poderá sofrer danos catastróficos em termos de destruição, em termos da orla costeira, sobretudo, uma vez que este sistema, neste momento, está com 937 hectopascals, mas irá passar com 982. Portanto, será categoria 1, mais perto do 2 do que perto da tempestade tropical. Será um sistema com muita intensidade, ainda com muita energia, poderá provocar uma maré de tempestade, o sódio surge, cerca de um metro e meio a dois metros. O que isto quer dizer? Quer dizer que além da ondulação, que poderá ser de nove metros e com ondas a poderem atingir os 12, 13 metros, existe a subelevação do oceano em cerca de um metro e meio a dois, portanto, coloca um elevado perigo a nível de transgressão marinha, nas áreas mais baixas, sobretudo na ilha do Faial, e poderá provocar estragos e seria aconselhável, na minha ótica, uma evacuação mandatória junto a essas áreas localmente, historicamente muito vulneráveis. Porque, se bem me recordo, quando foi o furacão Lourenço, em 2019, a ilha do Faial ainda sofreu um pouco com essa subelevação e o centro do furacão passou a 200 quilômetros a oeste da ilha das Flores. Estamos a falar de uma diferença de cerca de 600 quilômetros, aproximadamente, 500 quilômetros, com a passagem desse sistema Gabriel, que irá passar mesmo em cima dos Açores. Além disso, os ventos poderão atingir os 130 km/h, com rajadas que podem atingir, nos locais mais altos do grupo central, os 170, 180 km/h. E além disso, temos a questão da precipitação. Claro que sendo um arquipélago de ilhas, por vezes pode passar um pouco ao lado em maior intensidade de precipitação, mas penso que poderá, na mesma, cair de taxas de precipitação, milímetros/hora, cerca de 30 a 40 milímetros/hora, ou mesmo com as últimas horas, perto de 70, 80 litros, o que aumenta o risco de inundações rápidas, sobretudo também de deslizamentos e quedas de muros, toda aquela situação.

A maior preocupação será o Faial, é isso?

Eu penso que é o grupo central, mas Faial é a ilha mais vulnerável, uma vez que tem dois portos de abrigo, mas estão expostos a sudoeste, e o fluxo e o sistema vêm de sudoeste. Não sei se me faço entender. Toda a parte mais intensa, em termos de ondulação, está na saída esquerda, isto é, do sistema, na parte de baixo, e na parte norte, que é a entrada à direita da corrente e da circulação, da curvatura cicloide. Portanto, os ventos serão fortes de sudoeste, mas depois, de madrugada, a partir da 01h, os ventos serão muito mais fortes de noroeste, a partir do momento em que ele evolui para leste. Porque eu acho que ao passar o grupo central, ele terá uma ligeira inclinação para leste e poderá, inclusive, eu acho, na minha ótica, afetar mais a ilha São Miguel do que das Flores, não sei se me faço entender. E, portanto, o grupo central será afetado, mas a ilha do Faial é que tem mais vulnerabilidade em termos de porto marítimo junto à costa e é a ilha que irá ter o primeiro impacto frontal com este sistema. Claro que todas as outras, obviamente, também estarão na linha de perigosidade, a grande perigosidade deste sistema, mas o Faial e sobretudo também parte da ilha São Jorge, que estão mais expostas, a ilha São Jorge estará perpendicular praticamente à passagem do sistema, também está muito exposta, sobretudo a encosta sul da ilha, é claro. Mas em termos gerais, tudo aponta que passe mesmo por cima do grupo central. E é totalmente diferente do furacão Lourenço, que passou o olho a oeste, cerca de 100, 200 quilômetros, sensivelmente, cerca de 100 milhas. Aqui não, aqui temos um sistema que irá passar mesmo por cima, de ter um impacto direto, relativamente ao que foi o Lourenço. Será muito mais perigoso e maior risco. Junto ao porto, aquela área, eu acho que vai ficar inundada com a subelevação dos oceanos, e irá ondulação forte e, sobretudo, à maré de tempestade, aos só nos seus. Virá a baixa pressão que existe, e a ondulação, e sobretudo durante a preamar, que eu acho que a preamar será também de madrugada, penso eu. Sensivelmente por volta das 05:00, não tenho agora a memória certa, mas tudo isso potencia um pouco toda esta situação. Mas a ilha do Faial terá o impacto mais direto em termos de maré de tempestade, em termos de agitação marítima, e claro, a precipitação será muito intensa e também em todo o arquipélago, e sobretudo também os ventos serão extremamente fortes, da componente sudoeste, mas depois quando o olho passar para norte do arquipélago, os ventos serão noroeste, portanto, serão muito mais intensos do que inicialmente foram. A grande hora, o pico, poderá ser entre as 11:00 da noite, sensivelmente, e as 03:00, 04:00 da madrugada, porque depois irá passar para norte do arquipélago, sobretudo o grupo central, irá afetar depois mais também Um pouco o São Miguel.

Mas ainda assim é preciso o sistema.

Claro, sistema perigoso, sim. Sem dúvida, pode atingir os 120, 130 e rajadas até 170, 180, sobretudo nos pontos mais altos. Foram aquelas que eu registei no meu anômetro, nas Flores, uma rajada de 172 km/h. Estávamos a 300 metros de altitude, mas de qualquer das formas, dobrou um sinal de stop. Um sinal de stop ficou dobrado como se fosse um guardanapo. Está a haver a intensidade dos ventos. Além disso, sobretudo também a agitação marítima, a exposição do porto do Faial, de alguns pequenos portos e de pequenas enseadas onde exista alguma população, alguma habitação. Essas aí, sim, aconselharia, mesmo também de São Jorge e até da Graciosa, e mesmo da Ilha Terceira, embora a Ilha Terceira seja mais escarpada, mais alta, mas não era demais, nesta situação, ter uma evacuação mandatória nesses locais, mesmo junto à orla costeira, que historicamente a Proteção Civil Regional dos Açores sabe que estão mais vulneráveis. Sem dúvida. É uma tempestade tropical, não é um furacão, não é um ciclone, depende do termo. Se fosse no Índico, era um ciclone, se fosse na Ásia, um tufão, no Atlântico, chama um furacão, mas está como categoria furacão, porque os ventos sustentados são mais de 118 km/h, que é o que define a tempestade tropical para categoria um. E depois, se os ventos forem mais de 158 km/h, já é categoria dois. Aí sobe depois consoante a intensidade do vento. Mas é um sistema ainda perigoso, obviamente.

Para o fim de semana, este ciclone tem no trajeto passar aqui pelo continente, mas será uma coisa mais suave.

Sim, muito mais suave, uma vez que entra em águas muito mais frias, não há uma energia ciclônica acumulada, não há libertação tanto de calor que está do mar, e vai acabar perdendo força de uma forma considerável e poderá ser uma boa rega. Aponta que poderá chover de uma forma moderada, sobretudo a partir da noite do dia 27 e madrugada dia 28. Os ventos poderão ser, sobretudo na costa oeste, nas terras altas, 30, 40 km, mas poderão atingir rajadas de 70, 75, mas não é nada de excecional, porque irá perder força rapidamente e a precipitação e alguma agitação marítima são esperadas, sobretudo ao final da tarde de sábado e madrugada e manhã dia 28 de domingo, mas não há uma ondulação que cause alguma perigosidade. Claro que as pessoas devem se afastar da orla costeira, mas poderá chegar aos quatro metros, cinco metros, mas ia perder intensidade de uma forma muito rápida e significativa