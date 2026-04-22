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O Automóvel Clube de Portugal propõe uma reforma estrutural do Código da Estrada. O objetivo é travar o aumento da sinistralidade que se tem registado nas estradas portuguesas. Para o ACP, o quadro legal que está neste momento em vigor não está em conformidade com um agravamento crítico nos principais indicadores, registrados essencialmente nas últimas décadas, nomeadamente o crescimento do número de acidentes e também de feridos graves. Portanto, propõe uma série de medidas divididas em três eixos, já vamos falar deles mais à frente, mas são circulação e regulação, educação rodoviária e o setor dos transportes. Para nos ajudar a perceber melhor de que alterações estão aqui em causa, está comigo Carlos Barbosa, presidente do ACP. Obrigado por se juntar à Rádio Observador, Carlos.

De nada. Boa tarde.

A última grande reforma do Código da Estrada em Portugal já foi há mais de 20 anos, foi em 2005.

Exatamente.

A minha primeira pergunta para o Carlos é: quais foram as principais mudanças no ambiente rodoviário para que, na opinião do ACP, seja urgente fazer estas alterações à lei?

As principais alterações no ambiente rodoviário, além da sinalização vertical e horizontal, são os carros, que são também completamente diferentes, as infraestruturas melhoraram bastante e, portanto, há uma série de coisas que melhoraram, outras pioraram, mas a verdade é que o ambiente rodoviário é completamente diferente daqui há 20 anos. E sobretudo, eu acho que há coisas que nunca se fizeram de há 20 anos para cá. Eu vou lhe dar um exemplo, a educação. Nós andamos a lutar há vários anos para que haja uma introdução de módulos com carga horária e conteúdos adequados nas faixas etárias ao primeiro, segundo e terceiro ciclo, inclusivamente no âmbito da disciplina de Educação para a Cidadania, para que os professores também possam ser formados para dar uma hora de educação rodoviária. Por outro lado, achamos que o Código da Estrada também devia ter o ensino da condução nas aulas teóricas e práticas. Devia haver uma coisa que não há hoje em dia, que é a perceção do risco, porque as provas práticas e o ensino prático é muito leve, se é que se pode dizer assim. Só pra você ter uma ideia, o exame prático é decretado em Diário da República com cinco percursos ao pé de cada cidade, onde você só pode fazer exame nesses cinco percursos e, obviamente, o aluno, na véspera do exame, vai fazer os cinco percursos.

Já vamos entrar em detalhe nessa questão da educação rodoviária. A verdade é que a sinistralidade em Portugal está acima da média europeia, sinistralidade rodoviária, entenda-se. Antes de entrarmos nesses detalhes, nos respectivos eixos que o ACP propõe para uma atuação, o governo há cerca de uma semana, através do ministro da Administração Interna, também demonstrou vontade de vir a fazer um novo Código da Estrada, anunciou o regresso da Brigada de Trânsito da GNR para que haja, e estou a citar, "uma fiscalização implacável". O Automóvel Clube de Portugal diz que quer ter um papel interventivo nesta mudança. Espera, portanto, vir a reunir com o governo?

Espero, nós estamos à espera da resposta do senhor ministro. Já pedimos na semana passada para reunirmos com ele, ainda ele não tinha falado depois da catástrofe dos 20 mortos na Páscoa, porque nós já andamos a estudar esta história de mudar o código há uma série de tempo, porque assim como o ensino e os exames também são importantíssimos serem mudados. E, portanto, estamos à espera que o ministro nos receba pra podermos dar um contributo nosso, independentemente dos técnicos que ele tenha ao redor dele, pra poderem também ajudá-lo a mudar tudo o que está mal.

Certíssimo. Olhemos então um pouco para cada um destes três eixos que o ACP pretende que haja mudanças. O primeiro é a circulação e regulação. Alterações, por exemplo, ao nível do álcool permitido no sangue dos condutores, querem uma lei seca, zero tolerância para condutores profissionais e um agravamento das coimas a partir dos 0,2 gramas de álcool por litro no sangue. O uso de telemóvel também passaria a ter multas mais pesadas, entre outras alterações relativas, por exemplo, ao uso da bicicleta ou alterações à velocidade máxima em certas zonas. Esta é a área que tem mais relação direta com a sinistralidade rodoviária, Carlos?

Você repare uma coisa: o beber é um ato consciente, o pegar num telemóvel é um ato consciente. E, portanto, eu não posso aceitar de maneira nenhuma que uma pessoa que bebeu três ou quatro garrafas de vinho, ou que bebeu duas, ou que bebeu uma, que vá pra estrada conduzir, quando sabe perfeitamente que não o pode fazer, porque não está nas condições normais pra o fazer. E, portanto, eu acho que as penas aqui têm que ser altamente agravadas e acho que mesmo em caso de reincidência, devia haver uma cessão da carta nos quatro anos e uma multa pesadíssima. E, portanto, nós queremos que as pessoas percebam. Nós somos pela educação, mas dado que a educação ainda não está fixada nem montada nas escolas, pelo menos que agora haja um bocado de repressão pras pessoas pelo menos perceberem que não podem fazer essas anormalidades que têm feito, como fizeram na Páscoa.

Estamos também acima da média europeia no que diz respeito à condução sob o efeito de álcool, tal como estamos na sinistralidade?

Exatamente. E sei que não pode ser não, não faz sentido. Repare uma coisa, nós somos um país vitícola e, portanto, ninguém quer proibir as pessoas de beberem. Agora, há tanta gente pra guiar os automóveis das famílias, dos amigos, tudo isso. Por que há de guiar a pessoa que bebeu e não há de guiar uma pessoa que não bebeu e que está ao lado e que muitas vezes pode conduzir o automóvel? Não faz sentido.

Há outras possibilidades, como chamar um táxi ou qualquer outra plataforma.

Tal e qual. Já nem falo nessas, mas a maior parte das vezes, quando as pessoas vão pra festas, pra isso e pra aquilo, pra boates, pra casamentos, sei lá o quê. As pessoas têm sempre, vou sempre com a mulher, a mulher considera que não bebeu, pode guiar. Há inúmeras pessoas pra isso. Eu sei, por exemplo, o meu filho vai ver todos os jogos do Sporting fora e há sempre um que é sorteado pra não beber. E fazem viagens a todo o país pra ir ver todos os jogos. Não faz sentido.

O segundo tópico merecedor de reflexão é, como já referiu na pergunta introdutória, a educação rodoviária. De que forma é que se pode então ensinar os portugueses a serem melhores condutores?

Eu acho que podem começar desde pequeninos e, portanto, quando se pode fazer uma aula de introdução, segurança rodoviária na pré-escolar e primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclos, desde pequeno. Nós temos um programa, que é o ACP Kids, que fazemos para os miúdos com carros de plástico, tamanho verdadeiro, para os miúdos perceberem a realidade quando às vezes atiram uma bola para dentro da estrada e depois passam entre carros e não veem algum e tudo isso. É uma dificuldade enorme para entrarmos nas escolas, é uma dificuldade enorme para entrarmos nas câmaras municipais. E isto devia ser regulamentado e devia ser obrigatório os miúdos terem formações, porque há escolas de trânsito nas cidades completamente obsoletas, velhas, paradas, com bicicletas a apodrecerem, com triciclos a apodrecerem. Tudo isso devia ser renovado, tudo isso devia ser feito. As autarquias têm aqui um papel importantíssimo nessas escolas para treinar com os miúdos, as escolas a fazerem esses sinais de trânsito, essas regulações, essas aulas, tudo isso. É muito importante que comece desde o princípio. E depois, quando chegam ao ensino da condução, obviamente, agora querem criar a figura do tutor, que eu acho muito bem, mas o tutor não pode substituir a escola de condução. A escola de condução tem que ter as aulas rigorosamente todas iguais às que tem e depois a seguir praticar com o tutor em zonas que vão ser limitadas pelas câmaras municipais, em zonas que vão ser proibidas de circular carros para as pessoas poderem fazer isso. E o tutor também tem que ser uma pessoa devidamente identificada e autorizada a ser tutor. Não pode ser qualquer um que pode ser tutor de uma criança, não é? E, portanto, acho também que as pessoas que hoje em dia têm carta de automóvel e que compraram uma moto de 125 deviam ter uma formação obrigatória de quatro horas. Noutro dia, no Rato, caiu um rapaz à minha frente, uma Vespa, eu fui lá ajudá-lo a levantar e ele disse-me que tinha comprado a moto uma semana antes porque vivia em Cascais e ainda não tinha praticado muito, mas era a maneira de não apanhar trânsito para Lisboa. Eu acho que esse tipo de situações não pode ser, o tipo só pode comprar a moto 125 se souber andar na moto. Eu quando tirei a minha carta de moto, quando tirei minha carta de bicicleta, eu era obrigado a fazer um oito sem pôr o pé no chão. Está a ver? Isso são coisas que são mínimas, hoje em dia.

Estamos a falar de uma fase introdutória dos condutores, mas uma coisa que também alerta o ACP é as pessoas que têm carta já há mais anos. Defendem, por exemplo, que as pessoas encartadas há mais de 25 anos realizem uma formação obrigatória e gratuita. Há esta necessidade, Carlos?

Acho que sim, porque repare uma coisa: eu tirei uma carta há 30 anos ou tirei uma carta há 40 anos. O ambiente rodoviário é completamente diferente, os sinais são completamente diferentes hoje em dia, os carros são completamente diferentes e, portanto, eu acho que pode haver uma reciclagem para as pessoas. Até é mais seguro para as pessoas perceberem em que ambiente estão, perceberem como é que estão os sinais. Você repare uma coisa, é quase impensável a gente pensar por que é obrigatório pôr nas entradas de autoestradas uma mão amarela a dizer: "Atenção, não entre". Quer dizer, isto é para quê? Isto é para as pessoas que já não têm idade, reflexos, para perceber isso. Depois há outra coisa que é horrível, é que os exames médicos em Portugal não são rigorosos. Você vai fazer um exame médico para uma carta de condução e os exames não são rigorosos porque o governo limitou aqui os exames para cinco anos, também estão decretados em Diário da República. E depois aquela ministra que teve da reforma administrativa à primeira, passou a idade dos 40 para os 60 anos para haver esse exame, quando a maior parte das pessoas começa a ter a visão deficiente a partir dos 40 anos. E tudo isto tem que ser revisto para que as pessoas, quando vão se sentar ao volante, estejam em boas condições físicas, saibam guiar, conheçam o código, conheçam as estradas, saibam tudo isso. Enquanto isto não for feito, vamos continuar com esta sinistralidade horrível.

Muito bem, passamos para o terceiro eixo de análise, que é relativo ao setor dos transportes. E aqui o ACP focou muito a questão no que diz respeito aos TVDEs, um setor que, por sinal, ao longo dos anos-

Nós já entregamos ao ministro dos Transportes aquilo que achamos que os TVDEs, aliás, reunimos com as plataformas, reunimos com a Associação dos Motoristas, reunimos com toda a gente e realmente tem que haver uma nova perceção em relação aos TVDEs. Os TVDEs não podem ter só renovar as licenças de cinco em cinco anos, não podem só renovar as licenças com exame de código, têm que renovar com exame de condução. As pessoas que querem uma licença de TVDE têm que ter um exame de condução para a gente ter a certeza, têm que falar português, têm que ter um exame de português, ou se não tiver um exame de português, têm que ter um atestado de português A1, que é um atestado da língua portuguesa para quem sabe falar. Tudo isso é fundamental, senão-

Como a apresentação do registro criminal do país da origem e a realização-

É evidente, como você sabe, tem havido, infelizmente-

Mas nenhum destes três critérios que o ACP propõe se aplicam neste momento, a questão da prova de português-

Não, não

...registro criminal e o exame prático de condução.

Zero, nada disso. E, portanto, nós queremos que efetivamente as pessoas, nós, portanto, também queremos que as crianças, muitas vezes a gente vê os pais com os miúdos atrás nas motas, que seja completamente proibido a menores de 12 anos, ou então 1,35 metro de altura, que usem capacetes, que tenham capacetes nas bicicletas, porque os capacetes das bicicletas e que os ciclistas ficam tão danados conosco, não é para nós, ACP. Nós queremos é que os ciclistas, o ciclista em Portugal não é protegido, como você sabe. O ciclista em Portugal tem más ciclovias, circula na via muitas vezes até mesmo em sítios com velocidades de 30 e não é protegido contra os carros, contra isso. Já que o Estado não lhes dá proteção, ao menos que eles próprios se protejam eles próprios. E quando nós pedimos para haver seguro e para haver capacete, é para eles, não é para nós, é para eles, para eles que andam de bicicleta, está a ver? E isso é que eu acho que é importante as pessoas perceberem. E o seguro para bicicleta custa €20, €25 por ano. É uma coisa que não tem qualquer espécie de significado, não é?

Carlos Barbosa, muito obrigado pela sua disponibilidade.

De nada, um grande abraço para si também.

É presidente do Automóvel Clube de Portugal. Disse-nos que já fez o pedido para reunir com o governo para discutir esta matéria e ajudou-nos também a perceber que há alterações que o ACP pretende para o Código da Estrada. Querem que deixe de ser um documento estático para que possa responder aos novos desafios da mobilidade, que mudou drasticamente nas últimas décadas.