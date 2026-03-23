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Conhecidos estes prejuízos no setor agrícola que rondam os €500 milhões, perguntava-lhe sobre este levantamento: foi feito por quem? Com base em quê?

Esse levantamento foi feito pelas CCDRs numa base declarativa. É preciso confirmar se o valor é esse, mas é preciso também abrirem as candidaturas, saberem-se as regras para que esses apoios sejam atribuídos. Até o momento não existe esse conhecimento de quando é que se vai iniciar, qual é o montante, quais são as regras, como é que tudo isto vai funcionar.

Essa validação é feita pelo governo?

Essa validação é feita pelos serviços do Ministério da Agricultura no terreno.

Então só depois disso é que os agricultores poderão fazer a candidatura e só depois é que poderão começar a receber os apoios?

Pronto, sem fazer a candidatura, não vão receber apoios nenhuns. E é isso que não se sabe, quando é que isso vai abrir, quais são as regras e como é que vai funcionar. Isso tem que ser o ministro da Agricultura a explicar dessa parte.

E até o momento não receberam nada ainda os agricultores?

Até o momento, os agricultores, aquilo que tiveram foi o que tiveram todos os outros setores. Nos concelhos em que foi decretado o estado de calamidade, foi atribuída uma verba até €10 mil. Isso foi atribuído a todos os setores, os agricultores não ficaram de fora. Mas, relativamente a todos os estragos que existiram, fruto quer da tempestade Cristina, quer das outras tempestades, não há nenhuma candidatura realizada, não há nenhuma verba atribuída.

E o governo justificou o porquê?

O governo diz que está a fazer o levantamento, mas eu acho que já chega de tempo para fazer o levantamento. É preciso canalizar essas verbas para as pessoas. Já passou mais de um mês e meio, estamos quase com dois meses e até o momento não se sabe sequer o que é que vai acontecer. E as pessoas têm que tomar decisões, não podem estar agora dependentes dessas situações. Quando existem as catástrofes, é rápida a comunicação a dizer que vai haver apoios e milhões e milhões. Depois, na prática, e os agricultores que me estão a ouvir sabem bem que é assim, não chega nada ao setor. Até o momento, com exceção dos €10 mil que todos os setores receberam, a agricultura não recebeu nada. E agora, como se isso não bastasse, já temos aqui outro problema com os combustíveis. Estamos numa altura em que há muitas tarefas no campo a fazer para as culturas de primavera-verão e em que vemos um apoio de €0,30 aqui nos espanhóis e em Portugal são €0,03. Não é possível esta diferença de custos para a agricultura portuguesa.

E a Confederação dos Agricultores de Portugal, quando foi a última vez que falou com o governo sobre este caso dos prejuízos da tempestade e também pergunto-lhe se falou recentemente com o governo na sequência do aumento do preço dos combustíveis.

Claro que estas coisas são faladas com o governo e o problema não é falar com o governo, é que o governo tem que ter soluções. E aqui esta questão não é só solucionável pelo ministro da Agricultura, isto é uma questão de dinheiro, é Finanças e, portanto, aqui o meu apelo é para o ministro das Finanças que veja o que é que os espanhóis estão a fazer e que nos crie as mesmas condições de produção. Atenção que nestas subidas, que não continuam, não é uma situação que tenha estancado, cerca de 10% do preço da subida é aumento da receita fiscal. No fundo, a receita do Estado está a aumentar com esta situação.

Não foi feita nenhuma promessa de que a medida portuguesa se aproximaria, por exemplo, da medida espanhola?

Olha, é que nós com promessas não vivemos nem pagamos as contas. Nós temos que ter é a implementação das medidas e rapidamente, porque o tempo vai a passar e não deixam de aumentar os custos com os fertilizantes, com os combustíveis. Tivemos as tempestades, ainda não existe qualquer compensação e há pessoas do ano passado, da tempestade Martin, que também ainda não viram a sua compensação recebida. Portanto, esta é a realidade da agricultura portuguesa. Esta é a realidade que os agricultores têm pela frente.