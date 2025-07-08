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O presidente da Câmara diz que está em causa a urgência para reforçar a resposta para os problemas de segurança. Como é que reage a este anúncio, visto que estamos a tão pouco tempo das eleições autárquicas?

Muito bem. Eu queria dizer quanto a isso o seguinte: o anúncio a três meses de eleições e no fim de quatro anos de mandato, do anúncio de um plano que não tem calendário, que não tem agenda, que não tem data para se iniciar e que não tem nenhuma medida concreta ainda conhecida, é francamente revelador da total inépcia e omissão que estes quatro anos de Carlos Moedas foram na cidade. Estamos a três meses de eleições. Carlos Moedas teve quatro anos de mandato. É muito vocal a dizer que há um problema de segurança na cidade de Lisboa e, no entanto, eu vou lhe dar quatro dados que esses sim, deveriam já ter sido resolvidos pelo Executivo de Carlos Moedas. Um: hoje há 412 agentes da Polícia Municipal, o número mais baixo nos últimos cinco anos. Houve uma promessa de substituir a iluminação por lâmpadas LED, em poucos sítios foi feito isso, e temos a iluminação fundida e estragada em muitos sítios da cidade. A falta de iluminação é uma causa de insegurança. Nada foi feito. Das 216 câmaras de videovigilância que ficaram licenciadas pelo executivo camarário anterior de Fernando Medina, só 64 estão colocadas. Em outubro de 2023, a Câmara de Lisboa dizia que ia pôr 97 câmaras e que estavam em curso mais outras cento e tal. Na verdade, hoje existem 64 câmaras e estamos em julho de 2025. Última nota: para quem tanto fala em segurança, Carlos Moedas nada fez para regular a vida noturna na cidade de Lisboa. Pelo contrário, contribuiu, de certa forma, para a sua desregulação, por exemplo, ainda não tendo publicado o regulamento de horários de estabelecimentos de frente ao público. Não é por acaso que na semana passada, 17 associações de moradores em Lisboa, em bairros como o Bairro Alto, Santa Maria Maior, Arroios, Santos, vieram apontar o dedo à omissão e à inépcia de Carlos Moedas, designadamente em questões como o lixo, o consumo de álcool na via pública, o ruído. Nada foi feito. As pessoas estão fartas, as pessoas estão cansadas e não é com planos a três meses de eleições. A três meses de eleições esses planos deviam estar concretizados, não meramente anunciados. E por isso eu acho que isto foi uma forma de fazer propaganda a três meses de eleições, envolvendo a senhora ministra da Administração Interna, mas bem pelo contrário, quem a três meses de eleições só tem para apresentar planos sem calendários, sem agendas e deixou a situação como eu acabei de descrever, demonstra que, de facto, não tem capacidade de ação e de cuidar da cidade de Lisboa.

Aproveitando que falou na higiene urbana, essa era uma das áreas tutelada também pelo vereador Ângelo Pereira, que cerca de um ano depois de assumir funções neste executivo, disse que o problema do lixo em Lisboa devia-se à falta de recursos humanos para recolha de lixo. Pergunto, Alexandra Leitão, se considera que quase quatro anos depois, isso ainda continua a ser uma justificação plausível.

Vamos ver uma coisa. Que a cidade está muito suja e mais suja do que nunca, isso eu acho que é uma evidência. Não há ninguém que não o diga, pessoas de todas as áreas políticas, cidadãos, associações, isso é uma evidência. E este executivo de Carlos Moedas se desresponsabiliza de tudo o que corre mal na cidade, também é algo que nós vemos. E eu pergunto, se é um problema de recursos humanos, por que a Câmara não resolveu o assunto nestes quatro anos? Por que, por exemplo, no que toca ao consumo de álcool na via pública, que é uma coisa que também provoca lixo, por que não fez nada? Por que não aprovou o regulamento? Por que não cuida da situação que se vive em muitos bairros da cidade com a vida noturna, com o ruído? Por que não instalou as câmaras de videovigilância? Por que não reforçou os recursos humanos na higiene urbana? Por que não fez uma coisa que eu já propus publicamente, que é aumentar o número de frequência e de circuitos da higiene urbana, portanto, dos circuitos de recolha de lixo? Por que não regulamenta a venda de álcool quando ele é destinado ao consumo na via pública a partir de certa hora? Há muita coisa a fazer para melhorar a cidade de Lisboa, mas isso efetivamente não foi feito nestes quatro anos.

Relativamente ainda, só para terminar este plano de segurança. Posso considerar, pela sua avaliação, pelo cenário que aqui traça, que é uma espécie de uma medida eleitoralista para um presidente de câmara que ainda nem sequer admitiu que se vai recandidatar?

Pois, isso não sei se se vai recandidatar ou não. Há uma coisa que é, eu volto a dizer isto: a três meses de eleições, na situação em que a cidade está, repito, ainda na semana passada, 17 associações de residentes, de moradores, de todas as áreas políticas, vieram dizer que a cidade nunca esteve tão suja, tão ruidosa e tão degradada. Não foram poucos dias.

Mas acredita que é uma preparação de Carlos Moedas para apresentar essa recandidatura que tarda em admitir?

Isso não sei. Há uma coisa que eu sei: apresentar planos a três meses de eleições, depois de ter sido quatro anos presidente de Câmara, apresentar planos sem prazos, sem medidas concretas, sem calendarização, quando foi há quatro anos presidente de Câmara, e os problemas só se agudizaram, claramente, mais do que saber se é eleitoralista ou não, é uma forma de encenação para desviar o assunto daquilo que é importante, que é da resolução concreta de problemas da vida das pessoas em Lisboa, que eu aqui afirmo, Carlos Moedas não teve capacidade para resolver.