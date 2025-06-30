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O Sindicato dos Trabalhadores e Registos e Notariado alertou hoje para a possibilidade de encerramento de conservatórias por falta de trabalhadores, assim como para um aumento de pedidos de nacionalidade, que foram provocados por umas eventuais alterações à lei anunciadas pelo governo. Arménio Maximino, eu pergunto se o encerramento das conservatórias chegar a acontecer, já há uma data prevista?

Bom dia. O encerramento das conservatórias é consequência da falta de recursos humanos e, portanto, não será caso novo. Tem vindo a acontecer ao longo do tempo o encerramento de várias conservatórias pela falta de recursos humanos. Tendo em conta as aposentações, tendo em conta que se fazem a média de 20 por mês, as pessoas não são substituídas, tendo em conta as carreiras não serem atractivas e o último recrutamento de 240 vagas só foi preenchido com 120, o que nós prevemos é que, no verão, por força das férias e por força das aposentações que vão ocorrer, algumas conservatórias vão encerrar por falta de recursos humanos e muitas vão ficar reduzidas a uma ou duas pessoas, o que levará a encerramentos temporários. Há aposentações que se fazem à média de 20 por mês e que não são substituídas, e porque agora, nos próximos três meses, atendendo ao gozo de férias que vai acontecer para a esmagadora maioria dos trabalhadores, muitas conservatórias vão ficar reduzidas a uma, duas pessoas e encerrarão temporariamente. Outras encerrarão mesmo durante o período em que estes trabalhadores estiverem de férias, porque há muitas conservatórias que só têm um trabalhador.

Falou hoje de manhã num atraso de quatro anos no tratamento dos processos. Tem uma estimativa de quanto mais é que ainda pode vir a atrasar, dadas as circunstâncias?

Eu penso que ainda vai atrasar mais. Nós temos atrasos que têm vindo a ser acumulados ao longo do tempo, porque desde que houve uma alteração à Lei da Nacionalidade, a consequência direta foi um aumento exponencial dos pedidos, mas nunca ninguém cuidou de saber se as conservatórias estavam apetrechadas dos meios, quer humanos, quer técnicos, para poder corresponder a esse aumento exponencial. E, portanto, isso nunca aconteceu. Nós temos cada vez menos trabalhadores a tratar os processos da nacionalidade, só para ter um exemplo, na Conservatória dos Registos Centrais, que é a conservatória que trata exclusivamente dos processos de nacionalidade, tem previsto no mapa de pessoal 40 conservadores, tem apenas 18, portanto, faltam mais de metade. Tem previsto no mapa de pessoal 178 oficiais, tem apenas 104, faltam 74. E portanto, a verdade é que a própria Conservatória dos Registos Centrais tem vindo a ficar desfalcada ao longo dos anos de quer de conservadores, quer de oficiais, que não são obviamente substituídos, e isso leva a que a capacidade de resposta dos aumentos dos pedidos da concessão da nacionalidade seja cada vez menor. Porque obviamente, sem ovos não se fazem omeletes e, portanto, há o aumento de pedidos. Há cada vez menos pessoas a tratar desses pedidos, é normal que os atrasos se agravem ao longo do tempo.

Apesar de o governo ter aberto vagas, não ficaram todas preenchidas. Mencionou hoje de manhã também esta questão de as carreiras não serem atractivas. Há negociações a decorrer com o governo?

Vejamos. Nós já tínhamos uma reunião, o governo ficou de agendar, mas ainda não está agendada. Esperamos que o faça o quanto antes, até porque na tomada de posse, o primeiro-ministro referiu que, citando Agustina Bessa-Luís, que não precisavam de quem dissesse o que está errado, mas sim de quem soubesse o que está certo, e o nosso sindicato, que faz este ano 50 anos e que tem diariamente nas conservatórias os seus associados, conservadores de registos e oficiais de registos, a atender as pessoas, sabem muito bem o que é que necessitam, que tipo de meios necessitam para poder prestar um serviço essencial em tempo útil. A verdade é que, em relação à nacionalidade, mas não é o caso único, a plataforma informática, que desde o início nunca funcionou convenientemente, hoje está totalmente inoperacional. Portanto, nós temos falta de recursos humanos, cerca de 40% do efetivo que é necessário em todo o país. E depois temos as aplicações de suporte ao registo, que são a nossa ferramenta para tramitar os processos, com constantes constrangimentos. Portanto, como eu digo numa só frase: "Anunciam Ferraris, mas nós temos ferro velho para trabalhar." Essa culpa não morre solteira. O Partido Socialista esteve oito anos no governo e não resolveu nenhum dos problemas estruturantes que o setor atravessa. Esses problemas foram avisados, fomos alertando e dissemos claramente o que ia acontecer e o decurso do tempo deu-nos totalmente razão. Mas o PSD na oposição criticou o PS pela sua inação, organizou um debate temático onde identificou os problemas, apresentou em 2023 um projeto de resolução que recomendava ao governo do Partido Socialista a adoção de um sem-número de medidas urgentes. Este documento é assinado à cabeça pelo atual ministro das Finanças, que em 2023 pedia a Fernando Medina que adotasse aquelas medidas, mas que depois, com 11 meses no poder, o PSD não adotou uma única sequer daquelas medidas. Medidas que eram urgentes na perspetiva do PSD em 2023, estamos em 2025 e ainda nem sequer uma implementaram. O que nós aguardamos, para que haja falta de credibilidade institucional, para que nós possamos acreditar no PSD quando voltar à oposição, é que o PSD cumpra aquilo que defendeu na oposição, agora que está no governo e que tem todo o poder para o fazer.

Arménio Maximino, muito obrigada.

Não há problema, obrigado também.