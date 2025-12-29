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Portugal vai falhar a meta da reciclagem de embalagens em 2025. Começo por lhe perguntar quão preocupante é esta situação.

A situação é muito preocupante. Deve preocupar não só os agentes de setor, como o Eletrão, como também todos os cidadãos de Portugal, porque na realidade, quando Portugal falha uma meta de reciclagem de embalagens, o que está a fazer é, de alguma forma, perder valor da sua economia. As embalagens, quando são corretamente colocadas no ecoponto, quando são separadas pelos consumidores em suas casas, nós, entidades gestoras de resíduos, conseguimos promover a sua correta reciclagem e recuperar o valor econômico dessas mesmas embalagens. Ora, quando assim não acontece, nós não conseguimos recuperar este valor. E, portanto, em primeiro lugar, há uma preocupação direta econômica, quando esta separação para reciclagem não acontece. E há, com certeza, uma perda ambiental, porque em vez de encaminharmos embalagens usadas, que descartamos diariamente para os processos de reciclagem, para que sejam reintroduzidas em novos ciclos de materiais, estamos, pura e simplesmente, a deixar que elas vão parar a um aterro, enchendo a capacidade disponível nos aterros em Portugal.

E falando aqui um pouquinho de números, mais especificamente, os vossos dados mostravam que em 2024 a meta conseguiu ser superada, estava em 55%, Portugal ficou nos 58,6%, mas agora em 2025, não só é esperado uma percentagem de 61% abaixo da meta de 65% imposta por Bruxelas, como há também já uma nova situação, que é o fato de até 2030, a União Europeia querer um mínimo de 70% de reciclagem de embalagens no mundo e diz também nestes estudos, são palavras suas, que se não acelerarmos agora, não será apenas em 2025 que podemos ficar em risco, mas também todo o caminho até 2030 que fica comprometido. Esta é mesmo uma razão de alerta, certo? Foi por isto que foi criada esta campanha.

Sem dúvida. Eu acho que é mais uma métrica, de tantas outras que o Eletrão tem vindo a partilhar nesta área da reciclagem. É simbólica, com certeza, porque é a métrica que nos compara com os outros países europeus. Os países europeus têm metas de reciclagem de embalagens, como de outros resíduos, e Portugal, mais uma vez, falha uma meta de reciclagem. Falha já este ano, em 2025, e mais vai falhar no futuro, quando a meta passar a evoluir para 70% das embalagens que são consumidas em Portugal. Não vemos ações acontecerem ao ritmo que deviam estar a acontecer no terreno para que o cenário venha a ser diferente no futuro. E por isso uma campanha desta natureza, que de alguma forma procura captar a atenção dos cidadãos, procura de alguma forma até beliscar o nosso orgulho nacional, porque se nós somos um país com o ego cheio, quando nos comparamos com a maior ponte ou com a maior feijoada, devemos também procurar ter esse mesmo ego quando falamos de matérias ambientais. E nessas matérias, Portugal, infelizmente, não tem razões para sorrir.

Esta aqui é uma campanha que, como disse, pretende beliscar aqui um pouquinho mentalidades, até para mudar comportamentos através de uma linguagem simples. Pergunto como é que surgiu esta ideia de recorrer ao humor para então fazer esta mudança de comportamentos e se acreditam que vai mesmo ter o impacto desejado e aquele que é necessário.

Nós, entidades gestoras, temos uma missão anual de ganhar o nosso espaço na guerra da comunicação, por assim dizer, para conseguirmos captar a atenção do cidadão para passar a nossa mensagem. A nossa mensagem anda sempre à volta dos mesmos temas. Nós partilhamos uma mensagem de correta separação para reciclagem, seja de embalagens, seja de elétricos, seja de pilhas, nas diferentes áreas da reciclagem onde o Eletrão atua. Desta vez, decidimos fazer uma campanha praticamente exclusiva para embalagens, que vai ter presença a 360 graus, portanto, em diferentes meios de comunicação. E acreditamos que do nosso concurso e da nossa procura, encontramos um parceiro que nos desafiou a usarmos uma mensagem, se calhar, menos convencional, belisca o orgulho dos portugueses, porque de alguma forma nos chama enquanto país, atrasados ambientais. E é um pouco indo para essa zona de desconforto, indo para uma zona onde provocamos certamente o choque e captamos a atenção, que procuramos fazer convidar as pessoas a refletir sobre o seu comportamento de separação de embalagens na sua cozinha, lá em casa. Isto é sempre uma dinâmica difícil para nós, de conseguirmos ganhar a atenção nos diferentes meios de informação, mas estamos muito convencidos que esta campanha procura trazer humor, procura de alguma forma sensibilizar, beliscando, como eu dizia, não me canso de usar o termo, beliscando um pouco o nosso orgulho enquanto cidadãos, para ver se convidamos as pessoas que não estão convencidas a fazer a reciclagem, a aderirem, porque esta é uma causa que reflete não só do ponto de vista ambiental, como também no tecido econômico de um conjunto de empresas que vive, que processa, que recicla, que cria e que faz com que estes materiais sejam aproveitados e reinseridos em novos ciclos de consumo, que bem precisamos.

O certo é que Portugal está mesmo um passo atrás em matéria de reciclagem e por isso é preciso acelerar. Tanto que Portugal surge então aqui em 21º lugar no ranking da taxa de reciclagem de embalagens, bastante abaixo da média da União Europeia. Pergunto-lhe, e até para terminar, além desta campanha, que esperamos que seja bem-sucedida, o que é urgente fazer? O que é urgente mudar nestes comportamentos para então conseguirmos não só atingir estas metas, o cumprir das metas, mas também contribuir para um futuro mais sustentável, no fundo?

Muito bem. Eu acho que é importante que os portugueses percebam que nós estamos atrás, não só na reciclagem de embalagens, como também na reciclagem dos resíduos urbanos, ou seja, os resíduos que nós produzimos nas nossas casas todos os dias. E portanto, Portugal também aqui tem más métricas comparativamente com outros países europeus. Em simultâneo, o país esgota, de dia para dia, a sua capacidade de aterro, a sua capacidade de depositar os resíduos que são produzidos em nossas casas e que não são reciclados. E portanto, nós estamos a caminhar a passo muitíssimo acelerado contra uma parede. De alguma forma, este é o apelo principal que nós fazemos, é consciencializar as pessoas que se comparamos mal nos resíduos urbanos e que estes resíduos têm que ter algum destino, porque ninguém gosta de ver sacos acumulados. Aliás, somos todos muito rápidos a reagir quando não há recolha de lixo à porta de nossas casas, mas não somos igualmente solícitos a separar as embalagens para reciclar. E as embalagens são uma componente muitíssimo importante, basta olhar para o nosso caixote do lixo, do lixo que nós produzimos em nossas casas. E portanto, se nós solucionarmos, se nós almejarmos melhores números de reciclagem de embalagens, estamos a contribuir decisivamente para mudar o paradigma de todo o resíduo doméstico que é produzido, que é o resíduo de nossas casas. E esse é o desafio desta campanha.