Censos2021. Barrancos é o concelho que perde mais habitantes e o autarca pede apoios. "Se não for agora, amanhã já pode ser tarde"

Censos2021. Barrancos é o concelho do país com o maior decréscimo populacional. Autarca João Serranito Nunes pede apoios para fixar população no concelho. "Se não for agora, amanhã já pode ser tarde".