Carlos Robalo Cordeiro: "As medidas podem gerar alguma confusão, havia necessidade de simplificar a mensagem"

Diretor do serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, concorda com novas medidas do Governo, em particular a nova preocupação com o contágio em contexto de teletrabalho.